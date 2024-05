Todo listo y preparado para la 68.ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebra este sábado 11 de mayo en Malmö (Suecia). En la gran final participan un total de 26 países, la mayoría de los cuales se fueron ganando sus puestos: antes de la final se celebran dos semifinales a las que entran más países de los que realmente llegan a la final. En cada una de las dos semis 10 países lograron el pase a la final, por lo que un total de 20 estados llegan a Eurovisión gracias a sus actuaciones en las semifinales. Sin embargo, no son estos todos los países que participan.

Los otros seis ya tenían garantizado su puesto en el festival: se trata de los integrantes del conocido como Big Five —España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido—, que son los cinco países que mayor aportación económica hacen a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso, y también el país que alberga la edición actual que, en 2024, es Suecia. Los eurofans ya conocen todas las canciones que van al festival —incluso las que se quedaron fuera—, pero habrá muchos que todavía no sepan mucho sobre este festival, más allá de que el tema español se llama 'Zorra' y ha sido polémico y aplaudido en nuestro país a partes iguales.

Para aquellos más despistados o los que lo han dejado todo para última hora, en laSexta hacemos un recopilatorio de las 26 canciones que participan en Eurovisión, con sus respectivos vídeos, para poder escucharlas antes de que cada uno de los artistas se suban al escenario del Malmö Arena el sábado para ganarse al público, al jurado y, sobre todo, al espectador.

Suecia - Marcus & Martinus | Canción: Unforgettable

Los primeros en actuar en esta edición de Eurovisión no podían ser otros: Marcus & Martinus representan al país anfitrión después de haber saltado a la fama como ganadores del concurso Melodi Grand Prix Junior en 2012. A los 9 años, los hermanos gemelos y alcanzaron el top10 en Noruega, y después sacaron su mayor éxito, 'Elektrisk'. Con sólo 22 años llenan estadios de toda Escandinavia y a pesar de ser noruegos, ganaron el concurso para representar a Suecia en Eurovisión.

Ucrania - alyona alyona & Jerry Heil | Canción: Teresa & Maria

La canción de Ucrania para Eurovisión en 2024, 'Teresa & Maria', es una colaboración entre dos artistas de las más populares en su país. Por un lado está alyona alyona, la rapera más conocida de Israel y cofundadora de un sello local con el que firmaron los ganadores de Eurovisión en 2022, Kalush Orchestra —gracias al televoto—. Por el otro está Jerry Heil, una joven que pasó de publicar vídeos en redes sociales a sumarse a alyona alyona para representar a su país. Eso sí, no sin polémica: recientemente, levantó la ira en Polonia después de aparecer en un vídeo de Tiktok con una sudadera en homenaje a un nazi ucraniano, Stepan Bandera.

Alemania - ISAAK | Canción: Always On The Run

Con 12 años, ISAAK tocaba en la calle. Impulsado por una profunda pasión por la música, aprendió a tocar la guitarra, el piano, el ukelele y la batería, al tiempo que trató de cultivar la voz que ahora lleva a Eurovisión en representación de su país. El alemán de 29 años, casado y con dos hijos, ganó en 2021 el concurso Show Your Talent.

Luxemburgo - TALI | Canción: Fighter

Nacida en Israel, Tali Golergant (TALI) es entrenadora vocal, profesora de música y la primera participante de Eurovisión en Luxemburgo en más de 30 años. Además de a la música, también se dedica al teatro, interpretando papeles en obras como 'El violinista' o 'Les Misérables', además de haber protagonizado un corto independiente, 'Agua'.

Países Bajos - Joost Klein | Canción: Europapa

El representante de Países Bajos para Eurovisión 2024, Joost Klein, comenzó su andadura pública como youtuber: en muchos de sus vídeos de Tiktok hay tutoriales de baile, falsas emboscadas a la prensa y viajes por Europa con el fin de convencer a todos los eurofans de que los 12 puntos se vayan para su país.

Israel - Eden Golan | Canción: Hurricane

Eden Golan es, probablemente, de las que más se esté hablando en este festival, y no precisamente por su carrera musical. La representante israelí para este Eurovisión tiene un chihuahua de 14 años, sin dientes, que se llama Leo y asegura que es el amor de su vida. Lo lleva en el fondo de pantalla de su móvil. Es, probablemente, la artista que más seguridad necesita en esta edición , debido a las continuas acciones de boicot contra su presencia en el festival, debido a la guerra que Israel mantiene abierta en suelo palestino, donde ya ha matado a más de 40.000 personas, principalmente civiles.

Lituania - Silvester Belt | Canción: Luktelk

Las canciones del representante de Lituania en Eurovisión, Silvester Belt, están inspiradas en experiencias reales, especialmente en lo que respecta a sus recuerdos sobre cómo empezó a explorar su sexualidad en un ambiente homófobo y cómo suprimir sus emociones acabó afectándole profundamente. 'Lultelk' habla sobre sentirse atrapado entre dos etapas.

ESPAÑA - NEBULOSSA | CANCIÓN: ZORRA

Nebulossa es el dúo que representa a España en Eurovisión en 2024, con su tema 'Zorra'. El dúo de Ondara (Alicante) está formado por María Bas y Mark Dasousa y define su sonido como un conjunto de "mucho pop y mucho sinte (sintetizadores)", lo que denominan MPYMS. Ellos se defienden como una música basada en sonidos y melodías ochenteras. Su canción fue, además, el segundo éxito más viral en las plataformas de streaming a nivel mundial durante el mes de febrero. La letra de 'Zorra' es autobiográfica, concebida por María como la autoterapia que necesitaba para quitarse esos sentimientos de discriminación por haber sido una mujer de espíritu libre. Su carrera musical comenzó después de cumplir los 50 años.

Estonia - 5MIINUST x Puuluup | Canción: (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

La colaboración musical que representa a Estonia en Eurovisión este año es curiosa: 5MIINUST es un grupo de hip hop, clave en la industria musical del país durante los últimos seis años, mientras que Puuluup es un dúo zombie folk que aporta a esta combinación algunas melodías ciertamente extrañas. Es fácil distinguirlos: todos los integrantes de 5MIINUST llevan gafas de sol en todo momento —sólo se las quitaron en una actuación, cuando se clasificaron para cantar en Eurovisión—. Como curiosidad, aunque no sirve para identificarlos, ninguno de ellos usa calzoncillos.

Los otros son Marko y Ramo, que aseguran ser dos de las tres únicas personas en todo el mundo que se ganan la vida tocando la talharpa o arpa de pelo de cola, una lira especial del norte de Europa.

Irlanda - Bambie Thug | Canción: Doomsday Blue

Bambie Ray Robinson es la persona que está detrás de Bambie Thug, que representa a Irlanda en esta edición del festival. En su haber tiene el honor de haber acuñado su propio término, ouija pop, y busca romper con todos los estereotipos sociopolíticos y de género para crear un sonido mezclando elementos del pop, el rock y la electrónica. 'Doomsday Blue' se presenta como una oda a la comunidad queer.

Letonia - Dons | Canción: Hollow

Artūrs Šingirejs es el compositor y cantante que representa a Letonia en Eurovisión 2024 bajo su nombre artístico, Dons. Si pudiera invitar a cenar a tres personajes famosos cualesquiera, de cualquier época, Dons elegiría a Freddie Mercury, a Arnold Schwarzenegger y a la reina Isabel II. Su queso favorito es el búfalo holandés.

Grecia - Marina Satti | Canción: ZARI

La representante griega para Eurovisión 2024 es Marina Satti, que cuenta con un curioso historial musical. Además de haber actuado con el artista de jazz Boby McFerryin, ganador de 10 premios Grammy y archiconocido por su éxito 'Don't worry, be happy', una vez actuó dentro de un volcán.

Reino Unido - Olly Alexander | Canción: Dizzy

Olly Alexander, con tres álbumes hasta la fecha, ha conseguido dos discos número 1 en Reino Unido, 10 sencillos en el top40 nacional y acaba de recibir el premio BRIT Billion Award. De su banda Years & Years dio el salto a una carrera en solitario, convirtiéndose en una voz única que ha colaborado, además, con artistas de la talla de Elton John, Kylie Minogue o Pet Shop Boys.

Noruega - Gåte | Canción: Ulveham

Gåte viene desde Trøndelag para representar a Noruega en Eurovisión 2024. El grupo está formado por Magnus, Jon Even, Mats, John y Gunnhild, la vocalista y única mujer de la banda. A Gunnhild le encanta el queso, y cuanto más huela, mejor. Su favoritto es el Gamle Ole, un queso danés de larga maduración; aunque si tiene que elegir entre alguno sueco se decanta por el Prästost.

Italia - Angelina Mango | Canción: La Noia

Nacida en el sur de Italia, Angelina Mango llega a Eurovisión con cuatro discos de platino, dos discos de oro y después de convertirse en estrella revelación el año pasado. Su música mezcla influencias del rap, el R&B y la música instrumental, tanto de Italia como de Estados Unidos. Aborda cuestiones como la ansiedad, el amor, el valor de la familia o la necesidad de libertad.

Serbia - TEYA DORA | Canción: RAMONDA

Teya Dora llega a Eurovisión 2024 para representar a Serbia con un pop moderno con influencias tradicionales de los Balcanes, que ha ido resonando por todo el mundo. Ha sido la artista con más oyentes mensuales en Spotify en su región y la autora de la canción más reproducida de la zona, 'Džanum'. La heroína de TEYA DORA, Marija Šerifović, la artista que consiguió la única victoria de Serbia en Eurovisión, en 2007.

Finlandia - Windows95man | Canción: No Rules!

Finlandia quiere mucho a Windows95man, el bailarín y modelo que representa al país escandinavo en esta edición del Festival de la canción. Un poco tímido y de carácter suave, pasa de ser un poco nerd durante el día a convertirse en un potente DJ nocturno, con sesiones que combinan éxitos de eurodance y techno de los noventa y espectaculares actuaciones en vivo.

Portugal - iolanda | Canción: Grito

La representante portuguesa de Eurovisión en 2024 lleva desde muy joven en la música: con 14 años participó en la primera edición de 'Uma Canção para Ti', aunque fue eliminada en la segunda ronda, y a los 17 años volvió a probar suerte en el programa 'Ídolos', aunque tampoco tuvo un gran éxito. Actuó en los bares de Lisboa mientras estudiaba en la universidad y luego se mudó a Reino Unido para estudiar composición musical. Su EP debut no llegó hasta marzo de 2024, 'Cura'.

Armenia - LADANIVA | Canción: Jako

LADANIVA es un dúo musical armenio, compuesto por Jaklin Baghdasaryan y Louis Thomas, que representan a su país en Eurovisión 2024. Se conocieron en 2019, cuando ambos estudiaban en el conservatorio de jazz de Lille (Francia). Desde que llegaron a Malmö (Suecia), han pasado por varias jam sessions, y entre bastidores se los puede encontrar, separados, a él con algún instrumento, y a ella, cantando.

Chipre - Silia Kapsis | Canción: Liar

Nacida y criada en Australia —país que, por cierto, este año no llegó a la gran final—, Silia Kapsis es de origen griego y chipriota y su debut comercial no llegó hasta 2022, con 'Who am I?', escrito y compuesto cuando tenía 12 años. A lo largo de su vida ha trabajado con coreógrafos de renombre mundial y hasta apareció en un documental de danza producido por uno de los Black Eyed Peas.

Suiza - Nemo | Canción: The Code

El vídeo de 'The Code', la canción que Nemo interpreta por Suiza en esta edición de Eurovisión, se grabó dentro de un tren. Pero la realidad es que el vagón donde se llevó a cabo el rodaje estuvo completamente parado durante toda la grabación: el propio Nemo explicó que se usaron efectos especiales con luces y espejos para que pareciera que se estaba moviendo. Eso sí, reconoció que cuando se reproducían los efectos de sonido del tren, parecía como si realmente estuviera en movimiento. Como curiosidad: el propio Nemo ya había realizado antes un espectáculo en un tren.

Eslovenia - Raiven | Canción: Veronika

Alquimista musical, Raiven destaca como cantante mezzosoprano, además de ser escritora, compositora y arpista. Debutó en el electro-pop en 2014, aunque ha evolucionado musicalmente, tal y como se ha podido ver con sus propuestas para Eurovisión. Porque sí, en 2024 compite por Eslovenia, pero ya lo intentó en 2016, 2017 y 2019. Recientemente ha tratado de explorar la electro-ópera.

Croacia - Baby Lasagna | Canción: Rim Tim Tagi Dim

Baby Lasagna es el nombre artístico del representante croata para Eurovisión 2024, cuyo nombre real es Marko Purišić. El músico llega a Malmö (Suecia) con una actitud relajada a la hora de hacer música, con letras desenfadadas y divertidas, pero con la intención de llamar la atención de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad.

Georgia - Nutsa Buzaladze | Canción: Firefighter

Nutsa Buzaladze, que canta para Georgia en esta edición del Festival de la Canción, tiene a sus espaldas el gran honor de haber actuado con uno de los más grandes iconos del pop, Kylie Minogue. Ocurrió cuando Nutsa estaba en American Idol, el año pasado, y juntas cantaron 'Can't get you out of my head'; la georgiana terminó entre los 12 primeros del concurso.

Francia - Slimane | Canción: Mon Amour

Slimane llega a Eurovisión desde los pianobar de París, donde comenzó su carrera musical. En 2016 ganó la edición francesa de 'La Voz', lo que le impulsó hasta vender más de dos millones de álbumes y conseguir más de 2.000 millones de reproducciones en todo el mundo, siete millones de seguidores en redes sociales y una Victorie de la Musique con su nombre. Obviamente, su heroína es Marie Myriam, la última victoria de Francia en Eurovisión, en 1977.

Austria - Kaleen | Canción: We Will Rave

En esta edición de Eurovisión, la representante austriaca es Kaleen, aunque no es la primera vez que visita Eurovisión. En otras ediciones, actuó como suplente de otros artistas en los ensayos, por lo que tuvo que aprender numerosas rutinas propias del festival. Uno de sus momentos favoritos fue trabajar con Eleni Foureira, que cantó 'Fuego' para Chipre en 2018, y también con los finlandeses de Monsters, con quien interpretó el mismo año 'Saara Aalto'.