El Primavera Sound, uno de los mayores festivales de música de Barcelona, en el 2023, se celebrará también en Madrid. Se realizará en dos fines de semana consecutivos: el primero en Barcelona, los días 1, 2 y 3 de junio, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs y el siguiente en Madrid, del 8 al 10, en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

Un anuncio puede llamar la atención de los aficionados a la música, ya que el Barcelona - Primavera Sound es uno de los eventos de referencia cada año en la Ciudad Condal. Pero esta decisión viene generada por las tensiones entre el Ayuntamiento de Barcelona y la organización del festival.

Las discrepancias entre ambos actores se incrementaron cuando la organización solicitó al Ayuntamiento, a finales del 2021, poder celebrar el festival en formato de dos fines de semana para paliar las pérdidas ocasionadas por la pandemia.

A pesar de que desde el consistorio estuvieron en negociaciones con el Primavera Sound planteándose esta opción, los vecinos de los alrededores del Fòrum de Barcelona se posicionaron en contra de la propuesta. No solo eso, crearon la plataforma Stop Concerts Fòrum para frenar la expansión de los conciertos.

Los afectados por el Primavera Sound se quejan de los botellones, el ruido, la suciedad e incluso de robos. Por ello, cuando la alcaldesa Ada Colau empezó las negociaciones con la organización para celebrar el festival en dos fines de semana se negaron en rotundo.

Pero este no resulto ser el único impedimento, Gabi Ruiz, uno de los directores del festival anunció en una entrevista en 'La Vanguardia' que si no llegaban a un acuerdo con la organización se iban de Barcelona: "Si el Ayuntamiento no quiere nuestro modelo de festival, nos vamos a otra ciudad".

"En este momento, el Ayuntamiento no hace ningún esfuerzo por una propuesta como la que tenemos nosotros encima de la mesa para el 2023; es que ni siquiera la quieren", afirmó Ruiz en duras declaraciones en las que aseguró que incluso les querían "aumentar el precio 17 veces" por el espacio.

Primavera Sound 2023

Tras no llegar a un acuerdo para celebrar un segundo finde de semana en Barcelona, la organización realizará la edición del 2023 también en Madrid. La alcaldesa Isabel Díaz Ayuso ha compartido esta mañana en su perfil de Twitter la ilusión por el proyecto: "Grandes noticias: El @Primavera_Sound 2023 formará parte de esta nueva etapa ilusionante que vive Madrid. Cada vez son más los proyectos culturales, gastronómicos o turísticos que eligen esta región libre, abierta y pujante".

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Grau, concejal de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad también ha compartido su opinión en redes: "Es una buena noticia, Barcelona sigue exportando por el mundo los festivales creados en la ciudad. Enhorabuena @Primavera_Sound y en todo el equipo!!".

Para saber como acaba esta batalla por el Primaveral Sound tendremos que esperar a ver la acogida del público en Madrid, la repercusión que tienen todos estos giros de guion en Barcelona y las negociaciones de la organización con los ayuntamientos. Menos mal que con música estas batallas se hace más llevaderas.