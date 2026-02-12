La crueldad del sistema de salud de EEUU: la viuda de Van Der Beek y sus seis hijos, "sin fondos" tras gastar todo su dinero en los cuidados del cáncer

Los detalles La viuda del actor ha lanzado una campaña de GoFundMe para recaudar dinero tras la muerte del actor, fallecido este jueves a causa de un cáncer de colon.

Con solo 48 años, el actor James Van Der Beek, conocido sobre todo por protagonizar la famosa serie de los 90, 'Dawson Crece', que consiguió una importante fama internacional, moría este pasado 11 de febrero tras casi tres años de tratamiento contra un cáncer colorrectal. Según datos de la 'American Cancer Society', el cáncer de colon en EEUU es la tercera causa principal de muerte por cáncer entre los hombres, y la cuarta causa principal entre las mujeres,

La vida del actor, que vivía junto a su mujer, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos, dio un giro inesperado en 2024, cuando anunció su diagnóstico de cáncer colorrectal. Desde entonces, el actor ha tenido que luchar económicamente contra la enfermedad para poder pagarse su tratamiento, llegando incluso a vender sus objetos del rodaje de la famosa serie de televisión 'Dawson crece' que tienen un valor incalculable para sus fans.

Tan es así que su esposa, tras anunciar en sus redes sociales, la pérdida de su marido y padre de sus hijos, compartió un enlace que iba dirigido a la página de 'Go Fund Me' para recaudar $500 mil (quinientos mil dólares) en beneficio de su familia, para "cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños".

"Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él. Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto", se puede leer en esta publicación Go Fund Me.

"Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera", añade la publicación.

La última reunión de los actores de 'Dawson crece' sin James

El 22 de septiembre, todo el elenco del drama adolescente se reunió en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York para leer en vivo el episodio piloto de 'Dawson crece', un evento donde se recaudó fondos para la organización 'F Cancer', dedicada a promover la equidad en salud mediante programas de detección temprana y prevención del cáncer.

El actor de 48 años tuvo que cancelar la reunión a último momento debido a una enfermedad (fue uno de los primeros en anunciar su asistencia) pero el actor estuvo presente en un emotivo video y a la aparición sorpresa de su familia, la presencia del actor se sintió con fuerza en el Richard Rodgers.

"Esa noche, me conecté por Zoom y recibieron una ovación de pie solo por ocupar sus asientos. Y todo ese cariño que de otro modo me habría dirigido a mí, lo dirigió a mi familia. Fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Estoy muy agradecido a los seguidores por hacerlo", escribió el actor tras la reunión del elenco de esta serie que lo catapultó a la fama.