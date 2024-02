Seguro que recuerdan aquel "crecí en un lugar llamado Alcobendas donde este no es un sueño muy realista". Se cumplen 15 años de aquella noche que creíamos que Penélope Cruz no olvidaría nunca. Pero nos equivocamos. "La verdad es que no me acuerdo mucho, ahora lo pienso y es como si me estuvieran contando un cuento y yo creo que es por ese nivel de estrés y adrenalina tan fuerte de ese momento", comenta la actriz.

Nos recibe en una breve entrevista en el hotel Santo Mauro de Madrid donde promociona su nueva película. Se le dibuja una emoción especial en su mirada, y también un gesto de vértigo cuando retrocedemos hasta esa gala de los Oscar en la que brilló con luz propia en Los Ángeles. Sobre qué le diría a esa Penélope de hace quince años, reflexiona: "Pues quizá que lo intentaría disfrutar incluso más, porque no me enteré de la mitad porque estaba tan nerviosa... Mi familia a veces me dice: ¿pero no te acuerdas de esto que luego fuimos al 'In and Out'? Y no me acuerdo, supongo que es normal en alguien que ha experimentado algo así", relata.

Revisando el archivo vemos que comenzó su discurso de agradecimiento con dos advertencias: bromeó sobre si alguien se había desmayado allí antes porque ella podía ser la primera y adelantó que no cumpliría con los 45 segundos. Desde luego, es un reto resumir su carrera en pocas líneas, sobre todo teniendo en cuenta lo que vendría después.

Además de terminar 'oscarizada' junto a Woody Allen , ha trabajado con Rob Marshall, Ridley Scott, Ben Stiller, Kenneth Branagh y un largo etcétera. Destacan sus papeles dramáticos interpretados en un impecable inglés con diferentes acentos. También se ha convertido en musa del cine italiano de la mano de Sergio Castellitto o Emanuele Criasele. Sorprendió al mundo al encarnar a Versace en la serie American Crime Story. Precisamente, hace poco confesó a Pablo Motos en El Hormigueroque prepara minuciosamente cada personaje y practica en casa cada acento. "Me obsesioné con Donatella Versace, seguía hablando el inglés con acento incluso en casa con mi familia así que mis hijos tendrán un oído diverso".

Ha tenido que volver a presumir de ese inglés con acento italiano en su última película que presenta estos días en España. Michael Mann confió en ella para encarnar a Laura Ferrari en 'Ferrari'. Cuenta que tenía muchas ganas de trabajar con el director y que en su primera conversación por teléfono admitió uno de sus grandes traumas del que no había hablado hasta ahora: "Sin haber leído el guión le dije: 'No pensarás que yo lleve un Ferrari ¿verdad? a toda leche y tal'", comenta entre risas. "Porque eso no va a ir bien porque tengo pánico a la velocidad y seguramente será por esto que conté que le pasó a mi hermana que fue atropellada delante de mí cuando yo tenía siete años, que afortunadamente salió bien", ahonda la actriz.

En la entrevista también le preguntamos por su faceta como directora. "Estoy inmersa en un documental, llevo un año trabajando en él y me quedan como dos más. Ahora no puedo comentar nada pero cuando salga tendré mucho que contar", adelanta. La actriz reveló recientemente que Juan Diego Botto la animó a asumir el rol de directora y que tiene muchas ganas. Mientras tanto, seguirá haciéndonos disfrutar con interpretaciones memorables con las que continuará haciendo historia de nuestro cine.