Paris Jackson revela que el consumo de drogas le ha perforado el tabique nasal: "No consumáis drogas, chicos"

Los detalles La hija de Michael Jackson ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo tiene el tabique nasal perforado, mostrando el leve pitido que se escucha cuando respira.

Paris Jackson, hija del famoso Michael Jackson, ha revelado en TikTok cómo el consumo de drogas le ha afectado gravemente, causando una perforación en su tabique nasal. La cantante y actriz de 27 años mostró las secuelas de su adicción y advirtió sobre los peligros de las drogas, afirmando que ahora tiene un fuerte silbido al respirar. A pesar de su deseo de evitar la cirugía plástica debido a la necesidad de medicación postoperatoria, Paris celebra seis años de sobriedad, asegurando que al dejar las drogas no solo recuperó su vida, sino que la mejoró significativamente.

Paris Jackson, hija del difunto cantante estadounidense Michael Jackson, confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida y perforado el tabique nasal.

La hija del 'rey del pop' ha mostrado los efectos de su drogadicción en su cuenta en 'TikTok', donde utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada.

"Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que vosotros creéis que es. No consumáis drogas, chicos", añade la también cantante y actriz, de 27 años.

Paris Jackson señala que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas. A mediados del pasado octubre la autora del álbum 'Wilted', lanzado en 2020, había admitido en un evento en Los Ángeles que al conseguir la sobriedad no solo recuperó su vida, sino que logró una vida "mejor".