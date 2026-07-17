Atresmedia Cine presentará tres películas en el Festival de San Sebastián: 'El mal padre', 'La bola negra' y 'Karateka'

Los detalles 'El mal padre' competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial. 'La bola negra' tendrá su estreno español en Perlak y 'Karateka' celebrará su premiere mundial en Velódromo.

Atresmedia Cine contará con presencia destacada en el 74º Festival de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre. La productora de Atresmedia contará con tres películas en distintas secciones del festival: 'El mal padre', 'La bola negra' y 'Karateka'.

'El mal padre', dirigida por Roberto Bueso, que escribe el guion junto a Óscar Díaz, y protagonizada por Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril y Meritxell Calvo, competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial. Se trata de una historia centrada en un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos para pedirles un último deseo: pasar las Navidades en la casa donde veraneaban de niños. Con un delicado equilibrio entre el drama y la comedia, el filme construye un emocionante retrato sobre la familia y la herencia emocional, recordándonos que, incluso cuando el amor parece roto, siempre puede existir una última oportunidad para volver a encontrarse.

Es una producción de Atresmedia Cine junto a MOD Producciones, MOD Pictures y Misent Producciones, con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR. Se estrenará en cines el 20 de noviembre distribuida por Caramel Films.

'La bola negra' celebrará su premiere española en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, consolidando así su exitoso debut en el Festival de Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi se alzaron con el premio a la Mejor Dirección. La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas,Penélope Cruz y Glenn Close.

Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. El guion está escrito por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Se estrenará en cines el 25 de septiembre de la mano de Elastica.

'Karateka', dirigida por Aritz Moreno, tendrá su estreno mundial en el Velódromo. Andrea Ros y Patrick Criado encabezan el reparto de este épico largometraje basado en la historia real de Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo. Una historia en la que conviven la competición, el humor, el descubrimiento de otras culturas, el aprendizaje junto a un maestro, una historia de amor construida desde la admiración mutua y una búsqueda constante de la excelencia.

Cuenta con guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón, y completa su reparto principal con Ernesto Alterio, Antonio Durán 'Morris', Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons, Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani.

Es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Llegará a los cines el 30 de octubre con la distribución de Warner Bros. Pictures Spain.

Apuesta por el cine de prestigio

Con estos tres títulos, Atresmedia Cine remarca su apuesta por el cine de prestigio que conecta con el gran público, y su compromiso con las mejores historias y profesionales del cine español.

Además de estas tres películas, Atresmedia Cine presentará, un año más, sus próximos proyectos en su tradicional evento celebrado en el marco del Festival de San Sebastián, en el que Jaime Ortiz de Artiñano, director general de la productora, desvelará los próximos estrenos y rodajes de la productora. Estará acompañado por los mejores talentos de las películas de la casa, en una cita que reúne cada año a los agentes más importantes de la industria.

Atresmedia refuerza su presencia en el Festival de San Sebastián con la presentación en primicia de dos de sus próximas grandes apuestas de ficción: 'Sira', la esperada continuación de 'El tiempo entre costuras', protagonizada por Adriana Ugarte, y 'Trazos ocultos', el nuevo thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho. Ambas series se estrenarán primero en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.