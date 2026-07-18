laSexta estrena la miniserie documental 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' el miércoles 22 de julio

El contexto'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' es un True Crime. La miniserie documental compuesta por tres episodios habla de presunción de inocencia, la condena por indicios y el papel de los medios de comunicación en los juicios con jurado popular.

laSexta estrena el 22 de julio a las 23:00 horas 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta', una miniserie documental que explora el asesinato de Asunta Basterra, uno de los casos más mediáticos en España. La serie, disponible en Atresplayer, es fruto de una investigación periodística extensa liderada por Ana Sanmartín y un equipo experimentado, que entrevistó a más de 100 personas, incluidos los padres de Asunta, condenados por el crimen. La producción aborda temas como la presunción de inocencia y el papel de los medios en juicios con jurado popular, ofreciendo una visión completa del caso.

laSexta estrena este miércoles 22 de julio, a las 23.00 horas, los tres episodios de 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta', el True Crime que se adentra en el conocido caso del asesinato de Asunta Basterra, uno de los más mediáticos de la historia de nuestro país.

'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' es una miniserie documental compuesta por tres episodios que ya está disponible en atresplayer. Una completa investigació periodística y documental que ofrece una visión única y desde todos los enfoques para acercar al espectador a este caso que conmocionó a España.

Junto a un pequeño equipo de producción, la investigadora Ana Sanmartín y un equipo de rodaje curtido en el mundo del cine, trabajaron durante más de un año para intentar dar con las claves de lo sucedido aquel 21 de septiembre de 2013. Para ello, contactan y/o entrevistan a más de 100 personas entre los que se incluyen a investigadores, jueces, abogados, testigos, familiares y a los padres de Asunta mientras cumplen su condena y esperan el fallo del tercer y último recurso que les ofrece la legislación española: el del Tribunal Constitucional.

'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' habla de la presunción de inocencia, la condena por indicios y el papel de los medios de comunicación en los juicios con jurado popular. Está producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Bambú Producciones. Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés son los productores ejecutivos y Elías León Siminiani, el director.

Con su estreno en laSexta, Atresmedia continúa así con su apuesta por el género del True Crime. Un formato televisivo que muestra la realidad de los crímenes que conmocionaron a nuestro país desde el punto de vista de sus protagonistas, para que sea el espectador quien saque sus conclusiones.

El caso Asunta

A las 01:40 horas de la madrugada del 22 de septiembre de 2013, a las afueras de Santiago de Compostela, se encontró el cuerpo sin vida de Asunta Yong Fang Basterra Porto. Los padres de la niña, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, fueron los principales sospechosos desde un primer momento. No existe ningún precedente en el que unos padres se pongan de acuerdo para, supuestamente, acabar con la vida de su propia hija, a la que adoptaron en China cuando todavía no había cumplido un año.

Rosario y Alfonso fueron encarcelados en el penal coruñés de Teixeiro, acusados del asesinato de Asunta. La culpabilidad de ambos se determinó en el juicio oral celebrado en Compostela dos años después. Hubo muchos problemas para formar un jurado popular. Numerosos candidatos fueron recusados por declararse influenciados por la presión mediática en torno al caso.

Finalmente, nueve personas formaron ese jurado popular que les declaró culpables y coautores de la muerte por asfixia de la niña, tras haberla sedado tal y como habían acordado en un plan urdido conjuntamente meses antes. Nunca se consiguió dilucidar el móvil que les habría llevado a cometer un asesinato que se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia de nuestro país.

Posteriormente, durante la vista judicial en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los abogados de Rosario y Alfonso intentaron convencer a los magistrados de la ausencia de pruebas de cargo que demostrasen que la pareja diseñó y ejecutó el plan. El fiscal, por contra, defendió el fundamentado veredicto del jurado popular aduciendo que el crimen de la pequeña es uno de esos casos en los que "se exige un esfuerzo inductivo y valorativo" que conduce a "juntar pequeños indicios". Así se impuso la figura legal conocida como "prueba indiciaria".

El documental

No hay lugar para la ficción. No hay voz en off. 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' es una investigación de más de un año, con los testimonios de los protagonistas: hablan Rosario Porto y Alfonso Basterra, hablan los abogados, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las diligencias policiales y la investigación del caso, el forense, el juez instructor, profesoras de Asunta, amigos de la familia. Decenas de personas contactadas; declaraciones y testimonios que, sin duda, dispondrán al espectador a la reflexión y a la valoración propia.

El equipo de 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' ha tenido acceso a los escenarios originales, se ha hecho con imágenes y material inédito como la conversación mantenida por Alfonso Basterra y Rosario Porto en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil, tras ser detenidos.

La serie aporta, además, nuevas pruebas gracias al uso de tecnología de la que no se dispuso durante la instrucción del caso, lo que abre la puerta a más teorías y posibilidades que se no fueron barajadas por los investigadores o se desestimaron.

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