Ocho mujeres acusan al guionista Max Landis de abusos sexuales: "Me sujetó y violó mientras yo decía 'no'"

Ocho mujeres han acusado al guionista y director estadounidense Max Landis de acoso, abusos sexuales y violación, según publicó el medio 'The Daily Beast'.

Guionista de películas como 'Bright' (2017), cinta de Netflix que protagonizó Will Smith, Landis había sido objeto de numerosas acusaciones previas que le señalaban por su presunto comportamiento violento con mujeres.

"Max Landis es un violador en serie, manipulador y abusador físico y psicológico", dijo Julie (nombre falso), una exnovia del guionista, en uno de los testimonios que aparece en un largo reportaje.

"Él me sujetó y violó mientras yo decía 'no' una y otra vez. Después le golpeé en el hombro y le dije: 'Cuando alguien dice no, se supone que debes parar. Lo que acabas de hacer se llama violación'. Dijo que pensaba que estábamos jugando y que me gustaba. No le importaba", añadió.

Las presuntas víctimas de Landis le acusaron, entre otros aspectos, de insultarlas, criticarlas por su peso y manipularlas para que adelgazaran, de tener comportamientos groseros y megalómanos, y de mostrarse violento durante, antes y después de mantener relaciones sexuales.

"No había opción de no tener sexo si Max quería y tú no", aseguró Dani Manning, quien también salió con el guionista.

"Estábamos en un evento público y creo que me reí de algo y él simplemente comenzó a asfixiarme hasta el punto de que estaba a punto de desmayarme", afirmó.

Otra de las acusaciones, que en el reportaje aparece bajo el nombre falso de Veronica, aseguró que Landis la manoseó en público durante un viaje a Disneyland y se comportó de manera violenta con ella en el hotel.

El director Josh Trank, que trabajó con Landis en "Chronicle" (2012), dijo en Twitter que cree "el cien por cien" del reportaje. "Le prohibí visitar el rodaje de 'Chronicle' y no he hablado con él desde 2012. Leer el terror que ha infligido en tantas mujeres desde entonces me da náuseas", expuso.