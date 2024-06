El rapero argentino Duki ha tomado este sábado el Bernabéu ante una legión de 60.000 seguidores en éxtasis que corearon sus éxitos durante las dos horas y media de espectáculo que ofreció acompañado por las colaboraciones de artistas como Nicky Nicole y Bizarrap.

Madrid ha sido la primera parada en Europa de Duki, -con todas las entradas vendidas poco después de ponerse a la venta en julio de 2023- diez días antes del inicio de su gira 'A.D.A. Tour' que le llevará a visitar los escenarios de grandes ciudades europeas con paradas en Milán, París, Berlín y Londres.

En un día lluvioso, los aledaños del estadio madrileño se encontraban atestados de seguidores desde horas antes del concierto, que emergían por las salidas de la recientemente bautizada para la ocasión 'Estación Duko Santiago Bernabéu', que presagiaban que la noche iba ser una celebración de la música urbana.

En esta nueva visita a Madrid tras las dos citas en el Wizink en 2023, Duki se acompañó de banda de bajo, guitarra y batería, que aportó un toque rockero en las canciones de la primera parte del repertorio. El público estuvo absolutamente entregado desde el primer acorde que sonó en el escenario, donde el rapero repasó todos sus éxitos, desde 'Hello Cotto', 'No me llores', 'Givenchy' o 'Goteo', entre muchas otras; en un show dividido en varios bloques diferenciados y con importantes colaboraciones en cada uno de ellos, como la del rapero J REi, Emilia Mernes,YSY, Neo, Jhay Cortez o West Dubai, entre otros. Aunque sin duda, las apariciones más celebradas fueron las de Nicky Nicole, con quien cantó 'Ya me fui'; y la de Bizarrap, con quien interpretó 'Malbec' y su tema de 'Bizarrap sessions'.

Una noche histórica para el trap en un Santiago Bernabéu abarrotado, con un sonido que dejó que desear, en muchos momentos superado por el entusiasmo de los asistentes que corearon desde el primer al último verso, pero que no eclipsó una experiencia intensa y arrolladora.