Cuando el desencuentro entre la reina Letizia y doña Sofía en Palma reabrió el debate sobre la unidad de la Corona

Un incidente captado tras la misa de Pascua volvió a colocar a la monarquía en el centro del escrutinio público: las imágenes de la reina Letizia y la reina Sofía forcejeando por una foto con las infantas.

"Ser un rey discreto en España no es tarea sencilla". Cada gesto, cada palabra y cada movimiento de la familia real tiene consecuencias que trascienden el ámbito personal. Este fragmento de la serie emitida esta noche de 'Los Borbones: una familia real', recuerda un incidente domestico que salpicó a la Corona.

A la salida de la misa de Pascua, a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca, se produjo una escena tan inesperada como incómoda: la reina Letizia y la reina Sofía forcejeaban por una fotografía con las infantas, mientras Felipe VI observaba la situación. Las imágenes se viralizaron y reavivaron el debate sobre la convivencia interna en la Casa Real.

Un momento que puedes revivir en el vídeo sobre estas líneas. En aquel contexto, para la periodista Carmen Enriquez, experta en la familia real, Letizia actuó movida por su deseo de proteger a sus hijas: "Letizia tenía unas normas para evitar que se aprovecharan los actos públicos y se les hicieran fotos con sus abuelos. Cuando vio que la reina Sofía se saltaba esa norma, trató de impedir la fotografía".

Sin embargo, añade, aquel instinto de control expuso públicamente a ambas partes y generó una reacción inesperada incluso en la princesa Leonor, quien apartó el brazo de su abuela en pleno revuelo. "Aquello fue un despropósito", sentencia Enriquez.

Pero no todas las voces interpretan el incidente como un error mayúsculo. Sagrario Ruiz de Apodaca, periodista y amiga de la reina Letizia, consideró desmesuradas las críticas: "¿El único error que ha cometido Letizia en todos estos años es este? Me parece desproporcionado".

Aun así, el eco mediático fue tan grande que, según la periodista María Eugenia Yagüe, la Casa Real se vio obligada a escenificar varios acercamientos entre doña Sofía y sus nietas para contrarrestar la percepción pública: "Parecían un poco impostados, demasiado forzados, para demostrar que todo estaba bien".

