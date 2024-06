La actuación de AC/DC en Sevilla tuvo un invitado inesperado. Antes de que saliese el mítico grupo, durante la actuación de su telonero, un murciélago entró en escena. Durante la actuación del grupo 'The Pretty Reckless', su cantante, Taylor Momsen, recibió el mordisco de esta criatura.

Fue la propia actriz la que compartió el ataque en sus redes sociales, lo que definió como un "momento de rock and roll". "Un murciélago se aferró a mi pierna. Cuando estaba actuando no me di cuenta y no lo hice hasta que la grada empezó a gritar y a señalar", confiesa.

En el vídeo que comparte la cantante y actriz, la vemos siendo atendida en el hospital y la herida del murciélago en su pierna se observa de forma nítida. En publicaciones posteriores en sus redes sociales, la artista ha bromeado colgando carteles con el mensaje 'Prohibidos murciélagos', tomándose con humor una situación, cuanto menos, barroca sobre el escenario.

"Sí, me mordió. Así que vacunas contra la rabia para las próximas dos semanas. Agradezco al personal del hospital, que me apodó 'Batgirl' después de verlo en las noticias", bromea. Momsen también es conocida por su papel en la serie 'Gossip Girl'.