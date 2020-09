El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como 'Quino' y popular por ser el creador de Mafalda, ha fallecido este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, según ha avanzado la agencia Efe, citando fuentes del entorno del artista.

La cuenta oficial de su tira cómica más famosa ha confirmado la triste noticia a través de las redes sociales: "Familiares y amigos informamos que esta mañana falleció nuestro Querido Maestro, Quino", ha indicado.

Desde hace unos años, el autor, que se había mudado a Mendoza tras quedarse viudo, sufría problemas de salud y se trasladaba en silla de ruedas, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra. La familia ha explicado que el fallecimiento se produce por "razones propias de la edad y derivaciones de su salud de este último tiempo", habiendo vivido su vida "íntegramente".

Hijo de españoles y ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino desarrolló las aventuras de su personaje más popular entre 1964 y 1973, aunque las historias de la icónica niña se han reproducido en todo el mundo hasta la actualidad.

Nacido en 1932, Quino comenzó a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza en 1945. En 1954 se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó a publicar sus viñetas.

En 1960 se casó con Alicia Colombo y en 1963 publicó su primer libro, 'Mundo Quino'. Al año siguiente, en 1964, nace Mafalda, su personaje más emblemático: una niña de pelo negro que odia la sopa, la televisión y las guerras, que a menudo desconcierta a los adultos con sus reflexiones.

Mafalda, originalmente ideada para publicitar una línea de electrodomésticos, finalmente no fue utilizada en la campaña y se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario 'Primera Plana' de Buenos Aires.

En marzo de 1965, Quino empezó a publicar las tiras cómicas de Mafalda en 'El Mundo' y la popularidad del personaje no para de crecer. En 1973, su autor decidió no dibujar más tiras de Mafalda, que no obstante no ha perdido su actualidad e incluso protagonizó una serie de dibujos animados.

En 2014, Quino celebró su 60 aniversario en el humor gráfico y Mafalda cumplió 50 años. Ese año, el dibujante recibió el Príncipe de Asturias de Comunicación e inauguró la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.