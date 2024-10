Muere a los 68 años Michael Newman, actor de 'Los vigilantes de la playa'

El actor Michael Newman, de 68 años de edad, ha fallecido tras padecer durante años la enfermedad del Parkinson, según ha informado el medio estadounidense 'People'. El actor saltó a la fama por su interpretación en la serie de televisión 'Los vigilantes de la playa', la cual se estrenó en 1989 y finalizó en el año 2001.

Matt Felker, amigo cercano del intérprete y director del documental de la serie 'After Baywatch: Moment in the Sun', ha revelado en la revista que falleció "por complicaciones cardíacas" durante la noche del domingo 20 de octubre. Asimismo, ha destacado que hasta el último momento estuvo ''rodeado de su familia y amigos''. ''Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y me miró y, al estilo típico de Mike, me dijo: 'Llegaste justo a tiempo'", ha añadido Felker.

Nació en Los Ángeles en 1957 y era el único del elenco de 'Los vigilantes de la playa' que era socorrista en la vida real. El intérprete también trabajó como bombero durante el rodaje de la serie, por lo que compaginó ambas profesiones. Al finalizar la serie continuó 25 años en su puesto de oficial. Con 50 años le detectaron la enfermedad y pasó sus últimos años recaudando dinero para la Fundación Michael J.Fox, destinada a encontrar una cura.

''Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría (...) Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida'', afirmó Newman durante la promoción del documental que rendía honores a la serie.