En El caso Cem , la historiadora búlgara Vera Mutafchíeva novela las intrigas de poder que se vivieron en Europa a finales del siglo XV, convirtiendo la historia en un juicio imposible.

Quién me iba a decir a mí que iba a reducir mis horas de sueño —ya escasas de por sí— por culpa de un príncipe otomano que vivió hace más de 500 años. Una historia totalmente ajena, por cierto, la de aquel imperio a la que nos asomamos desde nuestros estudios como quien mira de lejos la Estrella de la Muerte. Imperio Otomano = el enemigo para los europeos desde que en el siglo XIV empezaron su expansión hacia el norte.

Pero, ¿qué ocurría en aquella corte? ¿Cuáles fueron sus líderes? ¿Quiénes sus generales? ¿Cómo se tejieron sus intrigas de poder? En Occidente lo desconocemos todo de lo que ocurría en Turquía y en los Balcanes mientras nuestros exploradores cruzaban el océano Atlántico en dirección a las nuevas tierras que marcarían los siguientes siglos.

María Vútova traduce la novela con certeras notas al pie y firma también un prólogo imprescindible

Por eso, adentrarse en esta historia, en los días de gloria y ocaso del príncipe Cem, puede resultar arduo en un principio. Se habla de puestos políticos que desconocemos, se describen unidades militares ajenas a nuestra historia e incluso los palacios cuentan con salas diferentes a los que hemos visitado en nuestros días de turistas por París, Viena o Florencia.

Pero todos esos escollos se superan con un poquito de esfuerzo y la inestimable ayuda de María Vútova —traductora también de nuestro adorado Gospodínov—, que no solo traduce la novela con certeras y perfectas notas al pie, sino que firma también un prólogo imprescindible para poder entender tanto el contexto histórico que relata el texto como el que marca los años en los que se escribió. Pero sobre eso volveremos más adelante.

Cem, el Sultán poeta

Cem fue el segundo hijo de Mehmed II, el Conquistador, un poderoso sultán otomano, famoso por sus ansias expansionistas que tomó Constantinopla —la actual Estambul— poniendo fin al imperio bizantino. Él llevó los límites de su imperio hasta los Balcanes e incluso llegó a conquistar un pequeño enclave en el sur de Italia. Sin embargo, su inesperada muerte en 1481, con tan solo 49 años, llevó al sultanato al borde del abismo.

A sus veinte años se había convertido en un personaje adorado por soldados y artistas de todo el mundo árabe

Sin heredero designado, su hijo mayor, Bayezid, un hombre oscuro y religioso sin dotes militares, reclamó el trono. Su segundo hijo, Cem, fruto de la relación de Mehmed II con una mujer serbia, también lo hizo. Pero Cem era todo lo contrario a su hermano mayor.

Asentado en la ciudad de Konya, en la Anatolia Central, Cem había huido de consejeros religiosos y del oscurantismo y se había rodeado de poetas, artistas y cantantes. A sus veinte años, sus textos, su carácter generoso y sincero, su destreza militar y su excepcional belleza —contaba con unos cabellos largos y dorados, herencia de su madre serbia— se había convertido en un personaje adorado por soldados, artistas y humanistas de todo el mundo árabe.

Un juicio único e imposible

La historia, sin embargo no fue benévola con Cem. Tras ser derrotado por su hermano, tuvo que vivir gran parte de su vida exiliado, manejado por las potencias europeas gracias al dinero que entregaba el sultán Bayecid, para poder tenerlo controlado y que no liderara ninguna rebelión.

La leyenda del Cem héroe borró poco a poco la historia real de un hombre acorralado por su propio destino

Su figura, marcada por el exilio y las intrigas diplomáticas del siglo XV, se convirtió, generación tras generación, en la de un mártir sobre el que se escribieron novelas y poesías en los siglos posteriores. Así, la leyenda del Cem héroe borró poco a poco la historia real de un hombre acorralado por su propio destino.

Por eso, para tratar de hacer justicia sobre su nombre y traer un poco de verdad, El caso Cem se abre con un alegato que da comienzo a un juicio. Un proceso por el que se trata de arrojar luz sobre la vida de un héroe nacional. Algo así como si en España tratáramos de rascar y encontrar qué hay de cierto en las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar.

Esta novela está planteada como un juicio en el que son llamados a declarar testigos a los que hay que sacar de sus tumbas

Lo maravilloso de esta novela es que está planteada, por tanto, como un juicio. Y que son llamados a declarar testigos a los que hay que sacar de sus tumbas, despertarles de un sueño de siglos, para que expongan sus recuerdos, para que hagan justicia con los hechos. Cada nueva voz aporta una nueva capa de verdad, que se superpone y a veces se contradice con la anterior.

Destaca, por encima de todos, los testimonios de Saadi, poeta, amigo y amante de Cem, al que acompañó gran parte de su vida. Su inteligencia, sagacidad y astucia se ponen de manifiesto en cada aportación que hace al relato. Y su melancolía aporta la parte lírica a un libro descomunal.

La historia de Vera Mutafchíeva

El caso Cem se publicó en 1967, en la Bulgaria comunista. La autora, Vera Mutafchíeva —como nos explica en el prólogo del que antes os hablé la traductora María Vútova—, era hija de Petar Mutafchíev, un catedrático de Historia, especialista en Estudios Bizantinos, que había fallecido en 1943, un año antes del golpe de Estado que llevó al poder a los comunistas.

Vera Mutafchíeva estudió Historia en la misma facultad donde su padre había sido catedrático y le habían repudiado

Ese régimen tachó a Mutafchíev, de manera póstuma, como enemigo del pueblo, pues no solo hablaba alemán, sino que había estudiado en la Universidad de Múnich —antes del ascenso del nazismo—. Se prohibieron sus obras y su nombre fue borrado. Y sin embargo, su hija decidió estudiar Historia en la facultad de Sofía donde su padre había sido catedrático y donde sus propios compañeros le habían repudiado.

Allí entró a formar parte del Departamento Oriental de la Biblioteca Nacional donde estudiaba documentos en turco otomano. Tanto se zambulló en aquellos textos antiguos que aseguraba sentir que vivía en la Turquía del siglo XV y que aquella realidad era para ella más viva que su vida en la Sofía comunista. Por eso decidió afrontar el reto de hacer justicia sobre la figura estigmatizada de Cem.

La originalidad en la forma le permite a la autora plantear situaciones impensables ante la censura comunista

La originalidad en la forma le permite a Mutafchíeva contemplar la historia desde el siglo XX. Pero además le permite plantear situaciones impensables ante la censura comunista. Así habla con naturalidad de la relación homosexual de Cem y Saadi y de las tensiones entre Oriente y Occidente, que seguían en pleno apogeo durante la Guerra Fría.

El caso Cem es por tanto una novela descomunal. Tanto por su ambición como por rigor y valentía. Una obra que fue destrozada por la crítica comunista pero que el tiempo, como le ha pasado al pobre Cem, ha terminado situando como una de las obras clave de la literatura búlgara del siglo XX.

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