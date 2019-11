¿Y si Martin Scorsese hubiese dirigido la película 'Joker? ¿Ha ganado la cinta con la dirección de Todd Phillips? Teorías puede haber muchas, pero lo cierto es que nunca lo sabremos.

En una entrevista para la BBC, el director Martin Scorsese ha desvelado que consideró la posibilidad de dirigir la película, pero finalmente declinó esa opción. El motivo, asegura que no tenía "tiempo" para hacerla. "Pensé mucho en los últimos cuatro años sobre 'Joker', pero decidí que no tenía tiempo para ello".

Según explicó el cineasta, Todd Phillips, que finalmente dirigió la cinta, le dijo: "Marty, esto es tuyo". "Conozco el guion muy bien, tiene energía", declaró Scorsese.

Sin embargo, y más allá de la excusa del tiempo, las dudas le asaltaron porque el personaje principal de la película "se desarrolla hacia un personaje de cómic". Y es que para el director de 'El lobo de Wall Street' (2013) y 'Uno de los nuestros' (1990), las cintas sobre superhéroes son "otra forma de arte".

Scorsese y el mundo del cómic: considera que las películas de superhéroes son "otra forma de arte"

"Hay gente con talento que está haciendo un buen trabajo, y mucha gente joven que realmente las disfrutan, pero yo creo que son algo así como una extensión de los parques de atracciones", afirmó. Una palabras que podrían herir, y mucho, los sentimientos de los fans del universo DC o Marvel.

Durante la entrevista, Scorsese también alabó la labor de Joaquin Phoenix en la película. En su opinión, el actor contribuyó a que el resultado final sea "un trabajo notable". Ahora sólo falta comprobar si el criterio de Scorsese es compartido por el resto de la Academia de cara a las nominaciones para los premios Oscar de 2020.

El por qué de la nula relación entre Phoenix y De Niro

La posibilidad de que Joker hubiese llevado el sello de Scorsese no es la única anécdota que ha trascendido de la película. Dentro del set de rodaje, la nula relación que Joaquin Phoenix mantuvo con Robert De Niro fue un hecho evidente.

La razón, Joaquin Phoenix no quería contaminar a su personaje. Arthur Fleck/Joker mantiene con Murray Franklin (al que interpreta el actor Robert De Niro) una complicada relación, donde la admiración, el rechazo y la ira están presentes. Eso motivó a Phoenix a mantener las distancias con De Niro en el set.

"No sé cómo es De Niro. Realmente no nos sentamos a charlar. Su personaje y mi personaje no necesitaban hablar. Quizá tenía miedo de convertirme en un fan", explicó el actor en una entrevista en Vanity Fair. Su aislamiento llegó a tal punto que Phoenix se negó incluso a participar en los ensayos previos y en las lecturas de guión.

"Siempre he pensado que actuar debe ser como un documental. Que debes sentir lo que sientes que tu personaje está sintiendo", confesó Phoenix durante una de las entrevistas de promoción de la película.