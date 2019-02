El misterio detrás de las trenzas de Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'

Las teorías y misterios sobre los personajes de la famosa serie de televisión 'Juego de Tronos' no cesan en las redes sociales. A poco más de dos meses para el inicio de la octava y última temporada de la serie, una nueva teoría ha levantado el debate en Internet.

Esta conjetura se basa en el cambio de peinado del personaje Daenerys Targaryen. Una foto publicada en Instagram muestra la evolución que ha sufrido su peinado en cada temporada, aumentando el número de trenzas en él, y el significado de este cambio podría estar relacionado con el número de victorias de la 'Madre de los dragones'.

El argumento se apoya en un comentario del personaje en los inicios de la primera temporada, cuando Viserys, su hermano, la vende a los dothrakis para que se casase con Khal Drogo. Daenerys comienza a trenzarse el pelo para seguir las tradiciones del pueblo dothraki y Viserys le recrimina que ella sería quien le trenzaría el pelo a él. "No tienes derecho a una trenza. Aún no has logrado victorias", le respondió su hermana.

Daenerys Targaryen habría aumentado su número de trenzas en función de las victorias que ha conseguido en las siete temporadas de 'Juego de Tronos'. En la primera, dos trenzas recogidas, en la cuarta, tres; y en la séptima todo un entramado de trenzas.

Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark, confesó que su variación en los peinados se debía a la evolución del personaje. "El pelo de Sansa refleja siempre a la gente de la que está aprendiendo, que la está inspirando o a la que está imitando en ese momento", explicó durante una entrevista con Refinery39.