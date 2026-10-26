Almodóvar llama a votar en las próximas elecciones: "Nunca nos hemos jugado tanto"

¿Qué ha dicho? El director de cine ha señalado que todos los españoles "debemos estar muy preocupados". "Creo que, desde que existe la democracia, es el momento más delicado", ha destacado.

Pedro Almodóvar ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno tras las próximas elecciones, describiendo este escenario como "apocalíptico". En una entrevista con motivo del lanzamiento de su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones', el cineasta ha subrayado la importancia de votar, considerando este momento como el más delicado desde la llegada de la democracia en España. Almodóvar, conocido por su ideario progresista, espera que, en caso de un gobierno de coalición entre PP y Vox, haya una fuerte representación de la izquierda. También ha participado en un vídeo junto a otros artistas, promoviendo el voto a favor de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Pedro Almodóvar reconoce estar "muy preocupado" ante la posibilidad de que Vox entre al Gobierno tras las próximas elecciones, un panorama que define como "apocalíptico". "Es importantísimo que vayamos a votar porque es el momento más delicado y donde más nos jugamos desde que estamos en democracia", ha asegurado a EFE.

En una entrevista con motivo de la publicación el jueves 26 de su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones', el director de cine manchego, que nunca ha ocultado su ideario progresista, reconoce que "la situación no es buena" aunque él se imponga la "obligación de ser optimista como forma de resistencia".

"Todos los españoles debemos estar muy preocupados. Creo que desde que existe la democracia es el momento más delicado, donde más nos jugamos y donde peor estamos en los últimos 50 años", dice sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras las que muchas encuestas prevén un posible gobierno de coalición de PP y el partido de Santiago Abascal.

El director de cine espera que si finalmente se produce ese escenario, "al menos haya la máxima representación" de los partidos de izquierda, por lo que "es importantísimo que vayamos a votar, ya que esa es la herramienta que podemos utilizar", ha insistido.

No es la primera vez que el cineasta y escritor hace llamamientos al voto en unas elecciones, como cuando en 2008 consideró "terroríficas" las alternativas al entonces candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, o la vez en 2023 en la que expresó su deseo de que "toda la izquierda" concurriera unida a las elecciones.

Además, la semana pasada, Almodóvar participó en un vídeo junto a otro artistas como el también director Guillermo del Toro y los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo en el que llamaban a votar al presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.