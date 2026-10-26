Los herederos de Elvis Presley demandan a Anthropic por usar sus canciones

Los detalles Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como 'All Shook Up', 'Can’t Help Falling in Love' y 'Return To Sender'.

Los propietarios de la música de Elvis Presley han demandado a Anthropic por usar más de 200 canciones del artista sin permiso, alegando infracción de derechos de autor. La demanda, interpuesta en California, solicita un juicio con jurado y una indemnización de más de 41 millones de dólares. Entre los demandantes están Authentic Brands Group y Raleigh Music Publishing. Acusan a Anthropic de eludir medidas de protección y alterar información de derechos de autor. La empresa, responsable del chatbot Claude, niega las acusaciones. Además, otras compañías como Reservoir y Universal Music Group también han demandado a Anthropic por infracciones similares.

Los propietarios de la música de Elvis Presley han demandado a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, alegando que ha entrenado sus modelos con más de 200 canciones del artista sin su permiso, y acusándole de infracción de derechos de autor.

La demanda, presentada ante un tribunal de California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios de más de 41 millones de dólares, es decir, 150.000 dólares por canción, según informa The New York Times.

Los propietarios de la música, entre los que se encuentran la empresa de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, varios fideicomisos y al menos un particular, también han acusado a Anthropic, la compañía detrás del popular chatbot Claude, de eludir las medidas de protección de la música y de eliminar o alterar la información sobre la gestión de los derechos de autor de las canciones.

"Los demandantes vinculados a Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una parte demandada que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista", señala la demanda que reproduce el Post.

Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como 'All Shook Up', 'Can’t Help Falling in Love' y 'Return To Sender'. Un representante de Anthropic declaró el domingo, en un breve comunicado, que la empresa no está de acuerdo con las acusaciones y que tiene la intención de defenderse en el proceso judicial.

La semana pasada, la compañía musical Reservoir demandó a Anthropic, acusándola de sustraer letras y melodías protegidas por derechos de autor de canciones como 'Big Yellow Taxi', de Joni Mitchell, y 'Papa Don’t Preach', de Madonna, además de temas de grupos como Kings of Leon y Evanescence, recuerda el diario neoyorquino.

En enero, Universal Music Group (UMG) también presentó una demanda contra Anthropic por 3.000 millones de dólares. UMG sostiene que la empresa de inteligencia artificial desarrolló Claude utilizando "bibliotecas pirateadas" de canciones. Y este mes, Anthropic solicitó al juez que lleva el caso que dictamine que sus acciones están amparadas por las leyes de "uso legítimo".

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