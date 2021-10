Es una lección de vida, un mensaje que todos los jóvenes deberían escuchar. Un referente para muchas generaciones de jóvenes que aprovecha de nuevo el alcance de su voz para lanzar un importante mensaje.

"Nunca os dejéis nublas por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso", ha comenzado Ibai Llanos en su canal.

"Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante", ha añadido. "Si después tienes aficiones, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo", ha animado a sus seguidores (más de 40.000 suscriptores), pero siempre como un complemento.

"Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre 'stremear' y sigo con mi vida aparte y veo cómo me va", ha seguido su discurso Ibai.

Un mensaje de prudencia en el que ha puesto de ejemplo a otros creadores de contenido responsables, que a pesar de tener ya muchos seguidores e ingresos continúan con su vida y con sus trabajos. "Yo si empiezo a ganar dinero en Twitch seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir yo no dejo ni los estudios ni el trabajo y los estudios si puedo los acabo, aunque tenga miles de seguidores", ha sentenciado isistiendo en que el caso de Auron Play, es "uno entre millones".

"Este trabajo no es real, esta mansión en la que vivimos no es real, el dinero no es real para nada", ha seguido explicando fiel a su discurso directo, porque ve "mucha obsesión con querer ser streamer", porque la gente "se piensa que haces esto y eres millonario y es totalmente mentira, de verdad".

"Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre 'stremear'"

Estas palabras de Llanos llegan después de que esta semana un golpe al gigante de los gamers dejara al descubierto 125 GB de datos, entre ellos los sueldos de algunos de los 'streamers' más famosos de España. En concreto, un hackeo en Twitch revelaba cuánto cobran Auronplay, Ibai o El Rubius.

Según la filtración, Auronplay sería el gamer mejor pagado, habiendo percibido 3,05 millones de dólares desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021. El sueldo de Ibai sería algo inferior, llegando a percibir 2,31 millones de dólares en este periodo, es decir, unos 120.000 dólares al mes solo de Twitch.

El Rubius, por su parte, había ingresado gracias a la red social más de 1,7 millones de dólares y TheGrefg había alcanzado 1,28 millones. Y no son las únicas filtraciones: en total, se ha desvelado el sueldo de los 100 canales de stream mejor pagados por Twitch.

No es la primera vez que Ibai Llanos habla sobre el dinero que gana y cómo funciona el mundo de los streamers. En su participación en Lo de Évole ya le contó al periodista la "barbaridad" que ganaba y por qué no hace publicidad de bancos o casas de apuestas.