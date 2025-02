Melody representará a España en el festival de Eurovisión 2025 tras ganar el Benidorm Fest

¡Melody lo ha conseguido! Los meses de trabajo durísimo tienen su recompensa y será ella la encargada de representar a España en el festival de Eurovisión, que se celebra el próximo 17 de mayo en la ciudad suiza de Basilea, tras ganar el Benidorm Fest.

"¡Que sepáis de corazón que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que cuando la gente piense en nuestra tierra, sepan una vez más que aquí hay grandes artistas y grandes voces!", ha dicho entre lágrimas al recoger el micrófono de bronce, que ha dedicado a su familia y a su "niño" solo unos meses después de ser madre.

Se ha impuesto a sus contrincantes con 150 puntos con su canción 'Esa diva' en la final celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante), 16 años después de quedarse a las puertas de participar en el festival europeo en favor de Soraya. Una coronación a la que han asistido Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand como maestras de ceremonias y el dúo regente que le traspasaba el título, Nebulossa.

Tan cerca de Valencia, se ha anunciado asimismo que serán más de 163.000 euros de recaudación los que destinará a los afectados por la DANA esta cuarta edición, que en términos de concurso ha sido sin duda la más abierta en sus pronósticos, en parte por los cambios en su dinámica, en parte por el desempeño de sus ocho aspirantes.

Con "más fuerza que un huracán", ha comenzado cantando sobre un balancín suspendido a varios metros del suelo en el que ha aterrizado entre piruetas, en un periplo barroco que esta vez no le ha dislocado la garganta, pero sí el pelo, tras agitarlo como un helicóptero entre la euforia de los asistentes. "Me conocéis desde pequeña y os aseguro que, si apostáis por mí, no os voy a fallar", prometía entonces Melodía Ruiz (Dos Hermanas, 1990), al pedir el apoyo a su propuesta, después de que en 2009 se quedara a las puertas de Eurovisión por el voto de calidad del público en favor de Soraya. No han bajado las pulsaciones en los minutos finales con el veredicto de las partes.

Primero el jurado, que entregaba la mitad de los puntos: J Kbello (74), Daniela Blasco (71), Melody (70), Mel Ömana (61), Kuve (52), Lachispa (48), Lucas Bun (38) y Mawot (18). En cuanto al criterio del público, que esta vez sustituía el llamado "voto demoscópico" por el voto a través de una app gratuita, combinado con el resultado de los SMS y llamadas de tarifa especial, los resultado han sido Melody (80), Daniela Blasco (70), J Kbello (60), Mel Ömana (56), Lachispa (50), Kuve (44), Mawot (40), Lucas Bun (32).