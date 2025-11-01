Ahora

Gracias

laSexta suma 52 meses consecutivos de liderazgo por delante de su rival

Los detalles Además, el grupo Atresmedia también sigue siendo el grupo de televisión más visto en este último mes de octubre.

En laSexta sumamos un mes más de liderazgo. Y con este, ya son 52 meses ininterrumpidos por delante de nuestro rival. Cada vez sois más los que nos elegís para contar lo que os pasa y un mes más hemos querido contarlo con rigor, con pasión y con el corazón.

Le hemos puesto una mirada crítica a todo lo que te importa haciendo nuestros informativos líderes y acompañándote desde todos los programas, como laSexta Xplica que ha crecido a su mejor octubre.

Además, en octubre Atresmedia sigue imbatible con ya 30 meses de liderazgo absoluto siendo el grupo de televisión más visto.

Gracias por querer que os contemos las cosas.

