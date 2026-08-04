Llega el Tinder de los libros: dos jóvenes de Alicante desarrollan una aplicación para no fallar a la hora de elegir lectura

Los detalles Cuesta entre cinco y diez euros encontrar una aventura veraniega: solo hay que elegir los géneros y el algoritmo ofrece varias propuestas hasta que llega el flechazo.

Dos jóvenes de Alicante han creado una aplicación similar a Tinder para ayudar a elegir libros, denominada el "Tinder de libros". La app permite a los usuarios seleccionar o descartar libros con un simple 'me gusta' o 'no me gusta'. Esta idea surgió tras una mudanza, cuando decidieron vender sus libros y desarrollar un proyecto que facilite el acceso a la cultura sin restricciones de precio. La aplicación ofrece libros de diversos géneros, siendo los más populares los de autoayuda, novela romántica e infantiles. En su primer mes vendieron 20 libros, pero ahora han alcanzado 3,000 ventas y 30,000 euros en facturación.

Si todavía no tienen claro qué libros meter en su maleta para las vacaciones de verano, atentos a esto. Dos jóvenes de Alicante que llevan años dedicándose a la compraventa de libros han desarrollado una aplicación para no fallar a la hora de elegir lectura: es el Tinder de libros.

Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta: la mecánica de la aplicación es similar a la de Tinder, buscar pareja de lectura a golpe de 'like'. "Podemos ir descartando o haciendo 'match' con libros", explica Daniel Navas, CEO de TwoFaces.

Cuesta entre cinco y diez euros encontrar una aventura veraniega. La idea de la web de compraventa de libros de segunda mano nació tras una mudanza. "Nos encantaban los libros en casa y fue como una gran crisis el decir: 'oye, ¿qué hacemos con todo esto?'", relata Navas.

Tras vender todos los libros, Daniel decidió lanzar junto a su amigo Carlos su nuevo proyecto. "Lo que intentamos es hacer un poco más accesible la cultura para que cualquier persona pueda acceder a un libro sin que tenga esa restricción del precio", agrega.

Hay que elegir los géneros y el algoritmo ofrece varias propuestas hasta que llega el flechazo. "Cada día llegan entre unos 200 y unos 400 libros", cuenta Carlos Falcó, CTO TwoFaces.

Thriller, novela negra, fantasía e, incluso, historia. Son muchos los géneros literarios que se encuentran entre las estanterías de la empresa. Pero, como cuenta Navas, los más demandados son los de "autoayuda, novela romántica y los infantiles".

El primer mes vendieron poco más de 20 libros, pero la fórmula enganchó. "Llevamos 3.000 ventas y unos 30.000 euros de facturación. Hemos crecido mes a mes una barbaridad", añade Falcó.

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