Limp Bizkit anuncia un concierto en Madrid tras agotar entradas en el Resurrection Fest de 2026

Fred Durst, de Limp Bizkit, en un concierto durante el festival de Reading en 2025

Es la primera vez que la banda de metal actúa en España después de 14 años: es cabeza de cartel del tercer día del Resurrection Fest, jornada para la que están agotadas todas las entradas.

Después de 14 años sin actuar en España, Limp Bizkit anunciaba su regreso a nuestro país en 2026: lo iba a hacer en un concierto único, enmarcado en el festival Resurrection Fest, que se celebra en verano en Lugo. Los primeros abonos para el festival, que salieron a la venta a un precio de 195 euros, se agotaron antes incluso de conocer el cartel del festival, y en cuanto salió el nombre de los de Fred Durst se desató la locura: a día de hoy, conseguir entradas para el 3 de julio, día en el que Limp Bizkit encabeza las actuaciones del festival, ya es imposible.

Es por eso que, tras agotar entradas, el grupo ha anunciado un segundo concierto en España: dos días antes de su actuación en Galicia, Limp Bizkit visita el Movistar Arena de Madrid, junto a P.O.D. y DeathByRomy. "Las expectativas están altísimas, ¡va a ser un directo increíble!", han señalado desde la organización del festival y Beat Nation.

Las entradas para Limp Bizkit han salido a la venta este jueves 26 de febrero a las 11:00h, a través de Baila.fm, con un precio inicial de 91,50 euros.