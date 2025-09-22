Limp Bizkit, primer cabeza de cartel de Resurrection Fest con un concierto único en España

Fred Durst, en primer plano durante un concierto de Limp Bizkit en el festival de Leeds en agosto de 2025

El festival agotó los primeros 10.000 abonos para la edición de 2026 el pasado mes de julio, sin haber anunciado ninguna banda. Limp Bizkit tocará en España después de 14 años sin hacerlo.

El Resurrection Fest es uno de los festivales de música más populares del país. Con casi dos décadas de vida, el Resu lleva a un pequeño pueblo de Lugo, Celeiro (Viveiro), bandas nacionales e internacionales de la escena del hardcore, el punk y el metal. Y este lunes, por la mañana, tenían previsto anunciar el primer cabeza de cartel de la edición de 2026, programada para los primeros días de julio.

"Tras muchos años intentándolo, una de las bandas más pedidas por todos vosotros y un icono generacional por fin estará en Viveiro, el próximo verano, en el mejor momento de su carrera", anunciaba la organización del festival. Después de 14 años sin pisar España, Limp Bizkit será uno de los grandes del Resu, en lo que parece que será su único concierto en todo el país. "Y va a ser uno de los más brutales que jamás hemos visto en Viveiro, entrando directamente en la historia del festival y de nuestro país sin ninguna duda".

Los primeros abonos para el Resurrection Fest se pusieron a la venta el pasado mes de julio, cuando aún no se había presentado ninguna banda. Se pusieron a la venta 10.000 abonos EarlyBird, a un precio de 195 euros (el abono Pandemonium, a 295 euros), ya agotados. Una vez que la organización anuncia a varios de los grupos, el precio se va incrementando. En 2025, más de 140.000 personas asistieron al festival, batiendo su récord de asistencia.

El Resu ha ido creciendo, como lo han venido haciendo la mayoría de festivales en todo el mundo: en su primera edición sólo siete bandas en un escenario único, encabezadas por los neoyorquinos Sick Of It All, congregaron en Viveiro a unas 2.000 personas. Hace unos años, en 2019, se dio a conocer fuera de la escena musical gracias a un bonito gesto de sus asistentes, que levantaron a un joven con discapacidad en una silla de ruedas para que pudiera disfrutar de uno de los conciertos.