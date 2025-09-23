laSexta.com se corona como la televisión líder en digital en agosto

El dato laSexta.com alcanza los 7,5 millones de visitantes únicos y lidera el ranking de webs de canales de televisión, superando nuevamente a sus competidores.

laSexta.com lidera el top de este agosto alcanzando 7,5 millones de visitantes únicos, lo que supone escalar dos posiciones en ranking de General News. Sigue a unas distancias inalcanzables para su inmediato competidor (+448%).

En laSexta.com, una vez más, los espacios de actualidad y los informativos de la cadena han seguido destacando durante un mes marcado por la ola de calor y los graves incendios forestales registrados en numerosas regiones de España, así como, en el plano internacional, la crisis humanitaria agravándose en Gaza. Lo han hecho desde Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica.

La mejor información deportiva ha continuado con Jugones y Aruser@s, siempre madrugador, ha arrancado con fuerza la temporada en las mañanas.

ATRESMEDIA se mantiene líder en el consumo digital

Nuevo mes y nuevo liderazgo para ATRESMEDIA. El Grupo mantiene su hegemonía también en las audiencias digitales y suma otro mes a la cabeza, posición que conserva de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, de acuerdo con los últimos datos de Comscore, correspondientes al pasado mes de agosto, sigue líder entre los grupos audiovisuales al conseguir 21,1 millones de usuarios únicos. Este resultado le permite revalidar la destacada distancia que mantiene con su competidor directo, que en esta ocasión es de un +80%, o, lo que es lo mismo, consiguiendo cerca de 9,4 millones de visitantes únicos más que su rival.

Igualmente, Atresmedia firma una buena posición en el ranking de sites más visitados en España, situándose en el 8º puesto, y logra aumentar la rotunda distancia que mantiene sobre su competidor en este top, ya que éste desciende hasta la 31ª posición.

atresplayer revalida su dominio entre las plataformas con 2,2 millones de visitantes únicos

Un mes más, Atresmedia consolida su liderazgo, acompañado también por el de atresplayer entre las plataformas, al registrar 2,2 millones de visitantes únicos. Con este resultado, vuelve a liderar sobre competidores, aventajando en un +5% a su rival privado y en un +31% a la plataforma de la cadena pública.

La plataforma de Atresmedia refuerza su liderazgo gracias a su constante y decidida apuesta, a la que no paran de llegar nuevos y exclusivos contenidos, dando forma a un catálogo único e imbatible en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta con la que se convierte en la plataforma en español más completa y reconocida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La plataforma líder ha seguido en agosto muy abierta por vacaciones, y ha continuado en el mes estival por excelencia con nuevos estrenos. Así, ha llegado ‘Érase una vez en Marbella’, su nuevo documental original, que ya está disponible al completo. A lo largo de cuatro capítulos, la serie reconstruye ocho historias reales que definieron el auge y la decadencia de una ciudad donde el lujo, la política, el crimen y la prensa del corazón convivieron en un escenario único.