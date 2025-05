'Lady Gagazo' en Copacabana: más de dos millones de personas corearon a todo pulmón sus éxitos en un concierto difícil de olvidar

Ha sido histórico, el mayor concierto de su carrera. Más de dos millones de personas se congregaron a los pies del escenario en el que Lady Gaga dio uno de sus shows más inolvidables. Entregados y rendidos a sus pies, los fans de la intérprete vivieron una auténtica locura colectiva en Copacabana, donde corearon sus éxitos más nuevos, pero también los de siempre; los que la catapultaron a la fama mundial.

Dos horas de show que pasarán a la historia de Brasil, país con el que Gaga ha saldado su deuda después de estar 13 años sin visitarlo. "La última vez que estuve aquí nos hicimos amigos, ahora somos familia", dijo desde el escenario, lo que provocó la emoción del público, que no dudó en emitir un grito ensordecedor en respuesta. "Gaga we love you!", le gritaban sus más incondicionales.

Para este espectáculo gratuito cargado de emoción, la artista de 'Alejandro' montó una ópera de estilo gótico sobre uno de los escenarios más impresionantes que ha llevado. 1.200 metros cuadrados de pasarela que hicieron la delicia de los asistentes. También contaba con 16 torres de sonido y pantallas gigantes para que nadie se perdiera nada del show.

Lady Gaga demostró, una vez más, todo su talento. Un conciertazo marcado por su derroche de voz en directo y un ritmo frenético con multitud de cambios de vestuario y coreografías. Un concierto majestuoso que pone el listón casi inalcanzable. Sera difícil de superar y, sobre todo, de olvidar.