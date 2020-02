Joaquín Sabina sufrió un pequeño percance durante su concierto de este miércoles en el Wizink Center de Madrid. Llevaba solo media hora de actuación cuando cayó en el foso de seguridad que separa el escenario de la primera fila de asistentes, como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas cedido por una de las asistentes al evento (@Fernanditaboop).

El músico estaba hablando sobre los muertos en el Mediterráneo cuando echó a andar hacia el borde del escenario y, según los testigos, cayó al no calcular correctamente el final de la plataforma. Un accidente que le provocó un fuerte dolor de hombro y le obligó a suspender el concierto.

Tras lo ocurrido, desde la cuenta de Twitter donde se narra "su vida y obra", se ha explicado que presenta "pequeñas fracturas en el hombro izquierdo que no necesitarán ser operadas", aunque sí permanecerá ingresado en observación durante "un par de días".

Tras ser atendido por los sanitarios, el cantante volvió a salir al escenario sobre una silla de ruedas acompañado de Joan Manuel Serrat, que también actuaba en este concierto, para explicar lo que había ocurrido.

"Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y que hace que tengamos que suspender, con todo el dolor", explicaba el músico.

Posteriormente, ha añadido que volverán en mayo "a hacer este concierto". "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", ha concluido.