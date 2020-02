Joaquín Sabina ha sufrido una caída desde el escenario del Wizink Center que le ha obligado a suspender el concierto que estaba ofreciendo junto a Joan Manuel Serrat.

"Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y que hace que tengamos que suspender, con todo el dolor", explicaba el cantante al público asistente.

Posteriormente, ha añadido que volverán en mayo "a hacer este concierto". "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", ha concluido.

Susto en el Wizink Center

El músico estaba hablando sobre los muertos del Mediterráneo cuando empezó a andar hacia el borde del escenario y, según los testigos, cayó al no ver el final de la plataforma.

Rápidamente fue atendido por los equipos sanitarios presentes en el concierto, que tuvieron que llevarse al cantante en camilla. Posteriormente, la megafonía confirmó que Sabina estaba consciente y habla, pero el concierto tuvo que ser suspendido.

El anuncio de la cancelación lo dio el propio Sabina, que salió al escenario en silla de ruedas ayudado por Serrat. El cantante explicó que tenía mucho dolor en el hombro y debía ir al hospital.