En Lanzarote se celebra el festival de música más original y divertido de toda España: Arrecife en Vivo

Los detalles La ciudad de Arrecife se transforma a lo largo de siete jornadas de finales de verano y principios de otoño en un festival itinerante. Cuatro escenarios a lo largo de la ciudad y una charanga roquera que transporta al público.

La idea está clara: "Colocamos cuatro escenarios en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Cuatro conciertos que no se solapan y que están unidos por un desfile". Nos lo cuenta Semi Gil, director de Arrecife en Vivo. El festival que tras trece años ha conseguido llamar la atención de todo el país, por su originalidad y por su alegría contagiosa.

Así es Arrecife en Vivo. Un festival gratuito donde la música no para

Porque así es Arrecife en Vivo. Un festival gratuito donde la música no para. De eso se encarga una charanga móvil que toca versiones sin parar —nunca mejor dicho— desde que termina un concierto hasta que empieza el siguiente en otro punto de la ciudad. Al frente va un Elvis aferrado a un dedo gigante —símbolo del festival— que señala el camino al siguiente espectáculo.

Y ese detalle, que el festival sea itinerante, es lo que consigue mantener siempre activos a los espectadores y a los artistas. Así lo confirman músicos como los gallegos Triángulo de Amor Bizarro o periodistas culturales como Virginia Díaz o Fernando Navarro, enamorados todos de la energía de Arrecife en Vivo.

Espacio para todos

"La música arranca a las seis de la tarde en un punto de Arrecife y cuatro kilómetros más lejos has pasado por tres conciertos más, tres experiencias festivaleras inolvidables y gratuitas", nos cuenta Semi. Y la idea no solo divierte a los que están frente al escenario, sino que está pensada para que los que se suban a tocar disfruten también de la experiencia.

Durante las siete fechas que dura el festival hay cabida para todo tipo de estilos y géneros

Y lo hacen, viniendo de donde vengan. Ya sean artistas de fuera, como los galeses Himalayas que tocaron en el Parque Islas Canarias, junto al mar, el pasado 10 de octubre, como los chicos de Ella la Rabia, una banda de La Palma que actuó en el Islote de Fermina el año pasado.

Porque esa es otra característica del festival. Durante las siete fechas que se prolongan a lo largo de los meses de septiembre y octubre, hay cabida para todo tipo de estilos y géneros. Desde el punk más contundente a los sonidos más modernos. Desde bandas emergentes como Hermana Furia a nuevos valores consolidados como las hermanas Repion o clásicos históricos del calibre de M-Clan o Chambao.

Festival gratuito

Y todo ello, gratis. Porque el festival está patrocinado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife y colabora el Cabildo de la isla de Lanzarote. Además, al no haber recinto, los comerciantes y hosteleros de la ciudad se benefician de la gran afluencia de público a la isla.

En esta edición de 2026 que se acaba de terminar, unas 30.000 personas se han dado cita

La programación se complementa con tres extensiones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para calentar el festival y tres encuentros para abordar temas sociales, todo ello, siempre, gratuito.

En esta edición de 2026 que se acaba de terminar, unas 30.000 personas se han dado cita en este festival de Lanzarote, que ha cumplido ya trece ediciones.