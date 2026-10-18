'La bola negra' arrasa y desbanca a 'Torrente presidente': se convierte en la película española más taquillera del año

Imagen de una de las escenas de 'La bola negra'.

Los detalles La película de Los Javis, que cuenta con la participación de Atresmedia, supera los 28,6 millones de euros de recaudación y apunta a alcanzar los 30 millones.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha hecho historia en la taquilla española al superar a 'Torrente presidente' de Santiago Segura, convirtiéndose en la película española más taquillera del año con más de 28,6 millones de euros. Con la vista puesta en los 30 millones, la cinta se acerca a un selecto grupo de producciones que han logrado esa cifra. Además, ha sido seleccionada como candidata española a los Oscar, impulsando su promoción en Estados Unidos. Durante su campaña internacional, el equipo ha asistido a la Academy Museum Gala en Los Ángeles, donde coincidieron con figuras como Taylor Swift y Kim Kardashian.

´La bola negra' ya ha hecho historia en la taquilla española. La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha destronado a, la casi imbatible, 'Torrente presidente', de Santiago Segura, y se ha convertido en el largometraje español más taquillero del año, tras rebasar los 28,6 millones de euros de recaudación. Un éxito que confirma el buen momento comercial de la cinta, que cuenta con la participación de Atresmedia.

La película encara así su cuarto fin de semana en los cines con la mirada puesta en una cifra redonda y es que según las previsiones de Box Office España, está a punto de alcanzar los 30 millones de euros, una cantidad que lo situaría entre las tres películas españolas que han logrado superar esa barrera.

El analista de taquilla Paul Brunet también ha confirmado que la producción ya ha pasado de los 28 millones de euros que llevaba recaudados 'Torrente presidente', lo que supone un nuevo hito para la película de Los Javis. El siguiente objetivo sería acercarse a los 35 millones de euros que consiguió 'Ocho apellidos catalanes', una de las grandes referencias de la comedia española reciente.

El éxito de 'La bola negra' llega, además, en un momento clave para su recorrido internacional. La película ha sido seleccionada por España como candidata a los Oscar en la categoría de mejor película internacional, lo que ha impulsado su promoción al otro lado del Atlántico.

Los Javis conquistan EEUU y conocen a Taylor Swift y Kim Kardashian

Mientras la película triunfa en la taquilla española, Javier Calvo, Javier Ambrossi y parte del reparto se encuentran en Estados Unidos promocionando el filme. En plena campaña internacional, el equipo ha acudido a la Academy Museum Gala de Los Ángeles, una cita que reúne a destacadas figuras del cine y el entretenimiento.

'La bola negra' arrasa y desbanca a 'Torrente presidente': se convierte en la película española más taquillera del año

Allí han coincidido con algunas de las personalidades más conocidas del panorama internacional. Ambrossi y el actor Carlos González han compartido una fotografía junto a Taylor Swift, mientras que Guitarricadelafuente ha publicado otra imagen en la que aparecen con Kim Kardashian. El actor Miguel Bernardeau ha posteado en sus redes sociales una imagen en la que González posaba junto a las actrices Jessica Lange y Pamela Anderson.

Carlos González posa junto a las actrices Jessica Lange y Pamela Anderson.

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