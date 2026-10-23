De Felipe VI pidiendo cuidar las formas y las instituciones de la democracia al momento mágico de Patti Smith

Los detalles Un año más, la princesa Leonor ha sido la protagonista en Oviedo a su llegada al Teatro Campoamor, donde se han celebrado los Premios Princesa de Asturias.

Un año más, la princesa Leonor ha sido la protagonista en Oviedo a su llegada al Teatro Campoamor, donde se han celebrado los Premios Princesa de Asturias. En su discurso ha hablado de todas las dudas que agobian en la actualidad a los jóvenes y de cómo conseguir que mantengan el entusiasmo.

"¿Cómo afronta mi generación semejante complejidad. Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...?", ha dicho la princesa bajo la atenta y orgulloso mirada de los reyes Felipe VI y Letizia.

Durante la tarde de este viernes, no obstante, también se han escuchado los discursos de los galardonados, como premio Princesa de Asturias de las Artes, Patti Smith. Pese a llevar décadas haciendo del punk una forma de expresión, no tiene pensado bajar el volumen: "Ya cerca de cumplir ochenta años, también creo que el premio es un incentivo para seguir trabajando y evolucionando", ha asegurado.

Ella nos ha regalado este momento mágico en su discurso, cuando ha improvisado 'Wing', pero no ha sido el único. De hecho, las emociones destacaban en esta gala, sobre todo con las miradas precitadas de los monarcas. Unos ojos que también están puestos en la próxima cita electoral. "La democracia requiere compromiso diario, cívico y exigente", ha asegurado el rey Felipe VI, quien ha pedido cuidar las formas y las instituciones de la democracia.

Por su parte, el Premio Princesa de Asturias de la Concordia ha sido para Christina Koch, la cual ha subrayado que se trata de "una misión de todos y para todos". Ella, que ha cambiado la nave Orion por el teatro Campoamor en Oviedo, ha hecho un llamamiento para que "el mundo entero acepte" con ella el premio "por haber acogido esta misión en sus corazones y haber permitido que los uniese".

Quien también ha conseguido unir a todo un planeta, pero desde el césped, ha sido el futbolista argentino Lionel Messi. A él, el país que le arrebató el que podría haber sido su último Mundial, le premia por ser el jugador más exitoso hasta la fecha con el Premio Princesa de Asturias del Deporte.

Ahora bien, el éxito en esta gala no solo se le atribuye a personas, pues el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional ha recaído en la bóveda global de Semillas de Svalbard. Una instalación que almacena más de 1,3 millones de cultivos de todo el mundo.

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