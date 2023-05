El actor Javier Bardem recibió con mucha emoción el premio Donostia del Festival de cine de San Sebastián. Con brillo en los ojos, ha contado a laSexta que, desde niño, el festival le ha regalado algunos de sus mejores momentos.

Es el actor español más internacional, pero algunos de los momentos clave en su carrera los ha vivido en San Sebastián. "Javier Bardem es uno de los mejores actores del mundo", dijo él mismo en su momento. Y no se equivocaba, el Zinemaldia fue testigo de cuando un jovencísimo Bardem se quedó sin palabras recibiendo la Concha de Plata. Ocho años después ganó la Concha de Oro con 'Los lunes al sol'.

"He ido ahí desde que empecé a trabajar y me he paseado por esos lugares tan hermosos de San Sebastián con las personas que más quiero en mi vida", ha explicado Bardem a laSexta. Es el sexto intérprete español en recibir el premio Donostia, el máximo galardón del festival. Sí, justo después de que lo hiciera Penélope Cruz, su mujer, en 2019.

"Es un festival al que le debo muchos, muchísimos de mis momentos más felices no solamente profesionales, sino personales", ha expresado, emocionado. El María Cristina y el Kursaal se han convertido en su segunda casa y allí le veremos también este septiembre, hasta en el cartel.

Allí tan solo le queda por vivir una cosa: "Faltan solo mis hijos, que vendrán algún día conmigo". Porque Bardem ha hecho del festival su pasado, presente y futuro.