Los Globos de Oro 2023 (o Golden Globe Awards para los bilingües) se entregarán este martes 10 de diciembre con una gala más esperada que la del año pasado, cosa que no es muy difícil. La 79 edición (la 80 es la de este año) de la entrega de premios no fue televisada por decisión de la cadena NBC ante el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los galardones.

Algunos actores, actrices y directores ya han confirmado su asistencia. Ese es el caso de Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Jenna Ortega, Quentin Tarantino, Steven Spielberg Guillermo del Toro, Austin Butler y Kevin Costner. Por su parte, el cómico Jerrod Carmichael será el encargado de conducir la gala más madrugadora de la industria. Al menos para nosotros, pues en España los Globos de Oro 2023 se emitirán a las 2:00 de la madrugada. En el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles marcarán las 20:00 horas.

Eso sí, antes de que empiece el evento tendrá lugar la esperada alfombra roja, que también se podrá seguir en directo desde España, siempre y cuando el sueño no gane terreno a la pasión de los cinéfilos.

Dónde se puede ver en directo los Globos de Oro

Los Globos de Oro se podrán seguir en España a partir de las 2:00 horas en Movistar Plus+, según ha comunicado la propia empresa en nota de prensa. Si eres de los que piensa estar despierto hasta entonces para no perderte detalle, siempre puedes dar una oportunidad a algunos de los títulos nominados. ¿Cómo? Consultando en qué plataforma se encuentra disponible cada uno de ellos y escogiendo aquella que te llame más la atención (o la que tenga más nominaciones).

Series con más nominaciones en lo Globos de Oro

'The Power of the Dog' de Jane Campion y la versión de Steven Spielberg de 'West Side Story' fueron de las más premiadas el año pasado. ¿Quién lo será este año? Todavía no se sabe. Lo que sí que se conoce es que la HFPA ha llevado a cabo una serie de cambios internos entre los que se encuentra la inclusión de 21 miembros nuevos (negros, asiáticos, mujeres y latinos) - para garantizar la diversidad y equidad de su jurado - a su junta.

Este órgano será el encargado de decidir qué títulos convierten sus nominaciones en Globos de Oro. Por el momento, 'The Banshees of Inisherin', de Martin McDonagh, cuenta con ocho nominaciones - entre las que destaca la de mejor actor para Colin Farrell -, hecho que la convierte en las favoritas de la gala. Otros títulos con grandes oportunidades de coronarse durante la gala son 'Everything Everywhere All at Once', con seis nominaciones y 'Babylon' de Damien Chazelle, con cinco nominaciones.

Tár, protagonizada por Cate Blanchett, podría ser una de las sorpresas de la noche después del exitoso trayecto que ha tenido desde su estreno en Venecia. En el ámbito televisivo la producción más nominada es 'Abbott Elementary', con cinco, seguida de 'The Crown', 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' y la segunda entrega de 'The White Lotus', con 4.

Entre los exponentes latinoamericanos que podrían brillar en la ceremonia se encuentran los mexicanos Guillermo Del Toro, que presenta su versión de 'Pinocchio', Diego Luna por su trabajo en la serie del universo de 'Star Wars', 'Andor', y Diego Calva, nominado por 'Babylon'. Asimismo, la hispano-cubana Ana de Armas lucha por ganar el título de mejor actriz por su papel como Marilyn Monroe en 'Blonde', mientras que la cinta 'Argentina, 1985' de Santiago Mitre aspira al galardón de la mejor película extranjera.