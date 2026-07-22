Muere a los 19 años Kaylee Hottle, la actriz de 'Godzilla vs. Kong', en un accidente de tráfico

La joven actriz, con discapacidad auditiva, se dio a conocer al interpretar el papel de Jia en las películas de 'Godzilla vs. Kong' y 'Godzilla x Kong: el nuevo imperio'.

La joven actriz estadounidense Kaylee Hottle, de 19 años, ha fallecido en un accidente de tráfico, tal y como ha confirmado su familia en redes sociales. Hottle, con una discapacidad auditiva, se dio a conocer cuando interpretó el papel de Jia en películas como 'Godzilla vs. Kong' (2021) y 'Godzilla x Kong: el nuevo imperio' (2024).

El accidente tuvo lugar en la zona de Ijamsville, un barrio de Maryland, cerca de las 3:00h de la madrugada del martes. La Policía de Frederick (Maryland) cree que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el accidente, en el que sólo se vio implicado un coche. Desde la Escuela para Sordos de Texas han señalado que si bien tienen "información limitada" del siniestro, es imprescindible respetar "la privacidad de la familia de Kaylee" y pide abstenerse de publicar especulaciones sobre las circunstancias que rodean al accidente.

El padre de la actriz, Joshua Hottle, publicó un vídeo en Faceebok utilizando el lenguaje de signos para confirmar la muerte de la joven. La última información publicada por la oficina del sheriff del condado de Frederick ha señalado que el vehículo implicado en el accidente es un Honda Accord de 1995, conducido por un joven de 19 años que se salió de la carretera por el lado derecho y chocó contra una alcantarilla. "Se cree que el exceso de velocidad es un factor que contribuyó al accidente", asegura.

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor, que fue trasladado a un hospital con "lesiones que no se consideran mortales", y otros dos pasajeros. Una de ellas es Kaylee, residente en Kyle (Texas), que fue trasladada del lugar del accidente a un centro de traumatología de la zona, "donde posteriormente se confirmó su fallecimiento".

Kaylee Hottle cumplió los 19 años el pasado 1 de mayo. Además de sus participaciones en las dos películas antes mencionadas, también apareció en la serie de televisión 'Magnum P.I.'.

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