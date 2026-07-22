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Robbie Williams aclara la polémica tras la final del Mundial: la sustancia blanca de su video viral era una menta

El contexto Durante una entrevista, tras la final del Mundial de Fútbol 2026, al cantante británico se le cayó un objeto blanco sobre el micrófono del medio que le entrevistaba, provocando una imagen que dio la vuelta al mundo en redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones.

Robbie Williams aclara que la sustancia blanca de su video viral era un caramelo de menta Robbie Williams aclara que la sustancia blanca de su video viral era un caramelo de mentaRedes sociales
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El cantante Robbie Williams fue uno de los proagonistas virales de la final del Mundial 2026 en Nueva York, donde España se alzó, frente a Argentina, como campeona del mundo.

Durante una entrevista, tras la final, al cantante se le cayó un objeto blanco sobre el micrófono del medio que le entrevistaba, provocando una imagen que dio la vuelta al mundo en redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones, como un supuesto consumo de cocaína.

Este martes, el cantante aclaró en sus redes sociales que el objeto blanco que cayó sobre su micrófono era una menta. Williams, que actuó junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger durante la ceremonia de clausura del torneo, publicó un vídeo en Instagram en el que abordó con humor el momento ocurrido durante una entrevista con la cadena alemana MagentaTV.

"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo", dijo el artista. A continuación, el cantante mostró que llevaba otras dos mentas en la boca y explicó que el objeto que había caído durante la entrevista era una de ellas.

Williams acompañó la publicación con el mensaje "Just woke up and feeling... Mint" ("Acabo de despertar y me siento... menta"), en un juego de palabras en inglés para referirse al incidente.

Las imágenes habían circulado ampliamente en redes sociales después de la entrevista, en la que se observa cómo un pequeño objeto blanco cae sobre el micrófono que sostenía Williams mientras hablaba.

El cantante recogió el objeto y continuó con la conversación, una escena que alimentó las especulaciones de algunos usuarios sobre su posible naturaleza. La controversia cobró especial atención debido a que Williams ha hablado públicamente durante años sobre sus problemas pasados con el consumo de alcohol y drogas.

El artista, sin embargo, optó por responder a las especulaciones con humor y mostrar directamente las mentas que llevaba en la boca, en lugar de abordar las acusaciones de forma confrontativa.

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