De la euforia de Harry Styles a la foto de Miguel Bosé con Belinda: así disfrutan los famosos del Mundial

Harry Styles, Belinda, Miguel Bosé, J. Balvin, Salma Hayek... los famosos lo dan todo con las victorias de sus selecciones en el Mundial de Fútbol 2026.

Harry Styles se ha vuelto viral por su euforia al celebrar el segundo gol de Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026. Miguel Bosé y Belinda también han celebrado una victoria, pero la de México. Una victoria que también han celebrado Salma Hayek y J. Balvin, a pesar de ser colombiano. "Hay que reconocer que, en cuanto a los vips, Colombia y México son las mejores selecciones", destaca Alfonso Arús, que resalta cómo cantantes y actores no paran de celebrar sus victorias.

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