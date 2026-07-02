Ahora

Mundial de Fútbol 2026

De la euforia de Harry Styles a la foto de Miguel Bosé con Belinda: así disfrutan los famosos del Mundial

Harry Styles, Belinda, Miguel Bosé, J. Balvin, Salma Hayek... los famosos lo dan todo con las victorias de sus selecciones en el Mundial de Fútbol 2026.

De la euforia de Harry Styles a la foto de Miguel Bosé con Belinda: así disfrutan los famosos del Mundial

Harry Styles se ha vuelto viral por su euforia al celebrar el segundo gol de Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026. Miguel Bosé y Belinda también han celebrado una victoria, pero la de México. Una victoria que también han celebrado Salma Hayek y J. Balvin, a pesar de ser colombiano. "Hay que reconocer que, en cuanto a los vips, Colombia y México son las mejores selecciones", destaca Alfonso Arús, que resalta cómo cantantes y actores no paran de celebrar sus victorias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El paro baja de los 2,3 millones de personas por primera vez desde enero del 2008
  2. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  3. PP y Vox suben la apuesta mezclando la 'ley de nietos' con la regularización de migrantes: las verdades que desmienten el fraude electoral
  4. Orden de busca y captura contra Vito Quiles por una nueva causa: un presunto delito contra el honor hacia una persona anónima
  5. El Gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de alto riesgo en Andalucía
  6. "Entre bacterias y excrementos": rescatan a 16 niños que vivían confinados desde hacía años en una habitación en Ohio