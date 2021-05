El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso de Miguel Bosé por una multa de la Agencia Tributaria impuesta por deducir gastos de sus empresas cuando en realidad eran personales.

Según informa El País, Hacienda reclama a una de las empresas de cantante la candidad de 55.350,53 euros más una sanción de 23.536,87 euros.

Las irregularidades se cometieron a través de su empresa Costaguana, mediante la cual se dedujo el IVA de la compra de embutidos y jamones, tratamientos de fisioterapia, el servicio doméstico, un entrenador personal e incluso reparaciones en el jardín de su vivienda particular.

Además, tal y como apunta el citado medio, Bosé también utilizó la factura por servicios de seguridad en un inmueble en Pozuelo de Alarcón para deducir gastos, así como cuotas de renting de su coche y las reparaciones de otros dos vehículos.

Tras el fallo del Tribunal, Bosé tendrá que hacer frente al pago que le exige el fisco. "Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional", señala Hacienda.