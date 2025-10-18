El fin de una era en Cádiz: 'El Selu' anuncia su retirada del Concurso del Falla tras 46 años en el Carnaval

¿Qué ha pasado? El artista, uno de los autores más relevantes del carnaval gaditano, dice adiós tras cinco décadas en las tablas por "el aumento de la presión": "Ha llegado el momento de la retirada".

José Luis García Cossío, conocido como 'El Selu', ha anunciado su retirada del Carnaval de Cádiz tras 46 años de participación ininterrumpida en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. A través de un comunicado en redes sociales, 'El Selu' explicó que la decisión se debe al aumento de los nervios por la presión. A pesar de su retirada del concurso, continuará creando chirigotas y difundiendo el nombre de Cádiz por toda España. Debutó en 1980 con Los Mimos y es reconocido por su innovación en la modalidad de chirigota, logrando cinco primeros premios en el Falla. Su última participación fue con 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'.

Se retira uno de los grandes nombres del Carnaval de Cádiz. Uno de sus grandes referentes. Un nombre, un artista, que ha ido unido a las chirigotas desde hace 46 años. Porque José Luis García Cossío, 'El Selu', dice adiós después de casi medio siglo participando de manera ininterrumpida en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado en redes sociales. Ha sido por sorpresa, en unas fechas en las que las agrupaciones ya están lanzando sus tipos para el Carnaval de 2026.

"Llegados a este punto y después de 46 años, ni más ni menos, yendo a concursar al Falla ha llegado el momento de la retirada", ha comenzado el texto compartido por su agrupación y firmado por 'El Selu'.

Los motivos, el aumento de los nervios "por la presión": "Es lo que me ha llevado a tomar esta triste decisión. Ha sido, como todas, pensada y digerida con el grupo".

"Seguiremos haciendo chirigotas y llevando el nombre de Cádi por toda España y otros planetas sin encalar. En fin, muy triste cuando pienso en ese niño de 17 años, que se vistió de Mimo en el año 80 para, muy ilusionado, pisar por primera vez esas tablas", ha compartido 'El Selu'.

Fue en 1980 cuando, como cuenta, debutó con Los Mimos, siendo durante todos estos años uno de los principales renovadores de la modalidad de chirigota, especialmente desde 'El que la lleva la entiende', popularmente conocida como Los borrachos, en 1992.

Ha obtenido cinco primeros premios en el Falla, entre ellos 'Con el sudor del de enfrente' (1993), 'Los lacios' (1995), 'Lo que diga mi mujer' (2004) y 'Si me pongo pesao, me lo dices' (2016), además de numerosos segundos, terceros y cuartos premios.

Su última agrupación en concurso fue 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus', con la que cerró una trayectoria que lo consagra como uno de los autores más influyentes e innovadores del Carnaval gaditano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.