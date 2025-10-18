Ahora

Adiós a una leyenda

El fin de una era en Cádiz: 'El Selu' anuncia su retirada del Concurso del Falla tras 46 años en el Carnaval

¿Qué ha pasado? El artista, uno de los autores más relevantes del carnaval gaditano, dice adiós tras cinco décadas en las tablas por "el aumento de la presión": "Ha llegado el momento de la retirada".

'El Selu', en una chirigota'El Selu', en una chirigotaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se retira uno de los grandes nombres del Carnaval de Cádiz. Uno de sus grandes referentes. Un nombre, un artista, que ha ido unido a las chirigotas desde hace 46 años. Porque José Luis García Cossío, 'El Selu', dice adiós después de casi medio siglo participando de manera ininterrumpida en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado en redes sociales. Ha sido por sorpresa, en unas fechas en las que las agrupaciones ya están lanzando sus tipos para el Carnaval de 2026.

"Llegados a este punto y después de 46 años, ni más ni menos, yendo a concursar al Falla ha llegado el momento de la retirada", ha comenzado el texto compartido por su agrupación y firmado por 'El Selu'.

Los motivos, el aumento de los nervios "por la presión": "Es lo que me ha llevado a tomar esta triste decisión. Ha sido, como todas, pensada y digerida con el grupo".

"Seguiremos haciendo chirigotas y llevando el nombre de Cádi por toda España y otros planetas sin encalar. En fin, muy triste cuando pienso en ese niño de 17 años, que se vistió de Mimo en el año 80 para, muy ilusionado, pisar por primera vez esas tablas", ha compartido 'El Selu'.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/DP6_dsTjDBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

]]

Una publicación compartida de Jose Luis Garcia Cossio (@elseludecadi)

Fue en 1980 cuando, como cuenta, debutó con Los Mimos, siendo durante todos estos años uno de los principales renovadores de la modalidad de chirigota, especialmente desde 'El que la lleva la entiende', popularmente conocida como Los borrachos, en 1992.

Ha obtenido cinco primeros premios en el Falla, entre ellos 'Con el sudor del de enfrente' (1993), 'Los lacios' (1995), 'Lo que diga mi mujer' (2004) y 'Si me pongo pesao, me lo dices' (2016), además de numerosos segundos, terceros y cuartos premios.

Su última agrupación en concurso fue 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus', con la que cerró una trayectoria que lo consagra como uno de los autores más influyentes e innovadores del Carnaval gaditano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Gaza denuncia la entrega de cadáveres sin nombre y con "señales de ejecución y tortura" por parte de Israel
  2. Trump le dice no a Zelenski: le niega los ansiados misiles Tomahawks para complacer a Putin
  3. El PSOE asegura que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa" y que "desmontará los bulos del PP frase a frase"
  4. Vox, ni tan obrero, ni tan español
  5. Un joven resulta herido de gravedad tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid
  6. La reacción de un catedrático al ver que se vendía carne condimentada con un material de construcción: "Puede acarrear problemas gravísimos, incluso la muerte"