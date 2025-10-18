Muere la profesora italiana Sofia Corradi, fundadora del programa Erasmus

Los detalles La familia ha confirmado el fallecimiento de la docente a los 91 años de edad en una nota enviada a los medios de comunicación.

La profesora italiana Sofia Corradi, conocida como la "mamma Erasmus", ha fallecido en Roma a los 91 años. Corradi, nacida en 1934, vivió la Segunda Guerra Mundial, lo que influyó en su vocación pacifista. Licenciada en Derecho por la Universidad La Sapienza de Roma, fue becaria Fulbright y cursó un máster en la Universidad de Columbia. Investigó sobre el derecho a la educación en organismos internacionales. Corradi es reconocida por impulsar el programa Erasmus, que desde 1987 ha beneficiado a millones de estudiantes. En 2016, recibió el Premio Europeo Carlos V por su contribución a la integración europea.

La profesora italiana Sofia Corradi, más conocida como la "mamma Erasmus" por ser la fundadora del conocido programa de intercambio estudiantil, ha fallecido la madrugada de este sábado en Roma a los 91 años.

Su familia ha confirmado la noticia, recordando que Corradi ha sido una mujer "de gran energía y generosidad intelectual y afectiva", según una nota difundida por varios medios italianos.

Corradi nació en la ciudad romana en 1934 y tuvo que vivir en sus primeros años la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que marcó profundamente su vocación pacifista.

Licenciada en Derecho con honores por la Universidad La Sapienza de Roma, Corradi fue becaria Fulbright y cursó un máster en Derecho Comparado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. También investigó sobre el derecho a la educación como derecho humano fundamental en organismos internacionales como la ONU, la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la London School of Economics.

Ahora bien, se le ha conocido mundialmente por ser la impulsora del programa Erasmus, una de las iniciativas más exitosas de la Unión Europea, que desde 1987 ha permitido a millones de jóvenes estudiar en universidades de otros países europeos.

De hecho, en 2016, recibió el Premio Europeo Carlos V de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en España, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI, por su "gran aportación al proceso de integración europea" a través del programa Erasmus.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.