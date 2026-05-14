Finlandia, la favorita para ganar Eurovisión 2026 que podría conseguir el abandono de Israel: "Sería muy difícil para nosotros"

Los detalles La edición de este año está marcada por la ausencia de países como España, Irlanda o Eslovenia, que han decidido no participar a modo de protesta por la presencia de Israel en el festival.

Finlandia se perfila como favorito en Eurovisión 2026, con Pete Parkkonen y Linda Lampenius liderando las apuestas con su tema "Liekinheitin". De ganar, Israel podría optar por no participar en la siguiente edición, según una fuente cercana a su delegación. El dúo finlandés destaca por combinar pop-rock y electrónica con el violín clásico, mientras que el griego Akylas es segundo favorito con su canción "Ferto". Noam Bettan, de Israel, pasó a la final con su balada "Michelle". Este año, Eurovisión está marcado por la ausencia de España y otros países en protesta por el conflicto en Gaza, resultando en solo 35 participantes.

Finlandia se ha posicionado como la clara favorita de la polémica edición de Eurovisión 2026, que se celebrará este 16 de mayo. Los representantes de este país, Pete Parkkonen y la violinista Linda Lampenius, parecen haberse colocado en las apuestas como los elegidos para ganar.

Su posible victoria, interpretando el tema Liekinheitin, que significa 'lanzallamas' en español, no solo implicaría que Israel no se convierta una vez más en la ganadora, también abriría la posibilidad a que este país no participase en la siguiente edición por voluntad propia debido a la tensión que existe entre ambos países.

"Si gana el candidato finlandés, será muy difícil para nosotros", admite a Ynet, el medio digital más leído en Israel, una fuente cercana a la delegación israelí.

De esta forma asegura que, aunque es cierto que superaron Malmö, sede sueca de 2024, el odio hacia Israel "sigue aumentando, y tendremos que abordar estos temas con mucha seriedad si llegamos a esa situación".

El dúo finlandés presenta una propuesta que combina pop-rock y electrónica con la potencia del violín clásico de Lampenius, en una canción dramática y melancólica con un gran impacto escénico. Según las casas de apuestas, a ellos les sigue como favorito el griego Akylas, con la divertida y descarada propuesta 'Ferto'.

Esta canción es una de las más virales del festival y mezcla rap con inesperadas referencias pop a Super Mario Bros, además de influencias folclóricas regionales, un vestuario extravagante y un estilo musical totalmente impredecible.

Pese a la polémica que rodea su participación, el israelí Noam Bettan y su canción 'Michelle' pasaron sin problemas a la ronda final del sábado y, según las casas de apuestas, se encuentra en el puesto número cinco entre los favoritos. Su balada, cantada en francés, hebreo e inglés de fuerte carga emocional, narra su historia sobre cómo decidió liberarse de un ciclo emocional tóxico.

Este año, el certamen de Eurovisión está marcado por la ausencia de países como España, que ha decidido no asistir, tras 65 años de participación ininterrumpida, a modo de protesta por el genocidio de Israel en Gaza.

RTVE ya anunció que no emitirá el certamen ni en las semifinales ni en la final por la presencia de Israel en el mismo. Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia se han sumado a España como países que han preferido no participar. Por tanto, solo 35 países protagonizarán el festival, la cifra más baja desde el año 2004.

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