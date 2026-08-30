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Fundada en 2006

¿El fin de Casa Árabe? Un desalojo ordenado por el Ayuntamiento de Madrid pone en entredicho su continuidad

Los detalles El ayuntamiento alega que hay daños en el edificio que requieren de su marcha, pero muchos no se fían al no tener un lugar de sustitución mientras tanto.

Imagen de la fachada de Casa Árabe, en Madrid
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La institución Casa Árabe se fundó en 2006. Dos años después de su creación llegaron a su hogar, al lado del Parque del Retiro, en Madrid, pero un desalojo obligatorio ordenado por el Ayuntamiento de Madrid hace peligrar su existencia.

Ellos se han encargado durante 20 años de fortalecer las relaciones entre España y los países del mundo árabe. Tras sus muros los visitantes hemos podido deleitarnos con artistas y pensadores que viven y se inspiran al otro lado del Mediterráneo: "Es un lujo para nuestras universidades tener acceso a ponentes de tanta calidad".

Un oasis de cultura y tradiciones entrelazadas cuya armonía se rompió el pasado mes de julio, cuando el Ayuntamiento de Madrid, propietario del edificio, comunicaba su desalojo obligatorio.

Según afirman, hay daños en la estructura y para repararlos tienen que salir. Pero muchos no se fían de que su salida no sea permanente.

Sin ir más lejos, el Gobierno central aboga también por una situación intermedia. Ahora bien, si no hay acuerdo, Casa Árabe cerrará sus puertas el próximo 1 de septiembre.

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