El enorme valor del Tesoro de Villena, cuyo destino podría ser acabar fundido "para vender el oro en lingotes"

Los detalles Está tasado en unos cinco millones de euros, aunque su valor patrimonial es de incalculable valor. Pese a que había "piezas de hierro meteórico llegado del espacio", los ladrones no se interesaron por ellas.

Se está investigando el robo del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de joyas prehistóricas más importantes de Europa, compuesto por 66 piezas, principalmente de oro. Agustí Sabartés, perito de arte, destaca que hay piezas de hierro meteórico de más de 3.000 años, pero los ladrones solo se interesaron por el oro, que actualmente tiene un valor histórico récord. El destino de las piezas robadas podría ser la fundición del oro, ya que están catalogadas y es difícil comerciarlas legalmente. Este es el tercer robo en museos españoles en cuatro meses, lo que ha llevado al Ministerio de Cultura a reforzar la protección de otras obras y tesoros.

Se investiga el robo del Tesoro de Villena, considerado uno de los conjuntos de joyas prehistóricas más importantes de Europa. Está compuesto por 66 piezas de distintos materiales, entre los que destaca, sobre todo, el oro, aunque científicamente las piezas más extraordinarias de esta colección no son de este material.

Agustí Sabartés, perito de arte, señala que "hay piezas de hierro meteórico llegado del espacio y trabajado desde hace más de 3.000 años". Sin embargo, a los ladrones no les interesó mucho, ya que esa pieza espacial, junto con otras de varios materiales, se las dejaron por el camino.

"El único interés de los ladrones es el oro", afirma Sabartés al respecto. Y es que actualmente, el valor del oro está marcando récords históricos, y en ese tesoro hay exactamente 9,7 kilos, lo que supone la mayor acumulación de este metal precioso de la Prehistoria peninsular.

La realidad es que comerciarlas abiertamente en el mercado legal sería prácticamente imposible, ya que cada una de las piezas está perfectamente catalogada. De ese modo, su destino puede caer en manos de coleccionistas privados o se puede vender como lingotes. En el caso del perito de arte, el hombre está "convencido de que la finalidad de este robo es la fundición del oro".

En tan solo cuatro meses ya se han llevado a cabo tres robos en museos españoles. Así, este preocupante escenario ha llevado al Ministerio de Cultura a reunirse este viernes para abordar el problema y reforzar la protección de otras obras y tesoros guardados en nuestros museos.

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