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Muy planificados

El Tesoro de Villena, 220 monedas de oro en Albacete, 144 en el Arqueológico de Badajoz... se disparan los robos "en minutos" de nuestro patrimonio

Los detalles Todos son rápidos. Los agentes hablan incluso de "precisión militar" por la coordinación de los implicados, siempre con coches esperando para una huida sin tropiezos y burlando la seguridad.

Tesoro de Villena
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En apenas cuatro minutos, Villena perdió su bien más preciado, un tesoro de más de 60 piezas con nueve kilos de oro y plata valorado en más de un millón de euros y considerado uno de los hallazgos más valiosos de la Prehistoria europea.

Fue un robo muy planificado y con una estrategia de película: minutos antes del hurto sonaron las alarmas del Polideportivo Municipal de Villena, haciendo que los agentes acudieran allí y dejando un margen de diez minutos para actuar en el museo.

En mucho menos tiempo, apenas un minuto y medio, les bastó a otros cuatro encapuchados hace un mes, el pasado 27 de julio, para llevarse 220 monedas de oro del Museo Provincial de Albacete.

Y en abril hubo otro asalto en el Museo Arqueológico de Badajoz, en Villanueva de la Serena. El botín en esta ocasión fueron 144 monedas de oro y los ladrones necesitaron solo dos minutos para hacerse con él.

No descartan una conexión entre ellos

Todos fueron robos rápidos. Los agentes hablan incluso de "precisión militar" por la coordinación de las personas implicadas, siempre con coches esperando para una huida sin tropiezos y burlando en apenas minutos toda la seguridad que protege parte de nuestro patrimonio cultural. Por eso, no se descarta que puedan tener conexión ente ellos y que esté detrás una misma banda.

Ahora, ya se habla del 'Efecto Louvre', donde el año pasado se llevaron 88 millones de euros en piezas de la Corona francesa, sustraídas en apenas siete minutos del museo.

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