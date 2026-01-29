Estas son las agrupaciones del Carnaval de Cádiz que pasan a cuartos de final del COAC

La comparsa Los mariposas, en el certamen del Carnaval de Cádiz (COAC) de 2026

La fase clasificatoria del certamen del Carnaval de Cádiz ha llegado a su fin y el jurado ya ha hecho públicas tanto las puntuaciones de los grupos que se quedan en preliminar como la lista de las agrupaciones que pasan a cuartos.

Después de muchos días y un día más que sesiones, la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ha llegado a su fin. La primera fase, clasificatoria, comenzó el 11 de enero, y a lo largo de estas semanas han ido subiéndose a las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz todas las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos inscritos este año, en una edición que tiene algún que otro cambio.

Además de la ausencia del 'Selu', que anunció su retirada tras casi medio siglo de chirigotero, en esta edición del COAC hay un cambio clave: las agrupaciones que pasan a la fase de cuartos de final arrastrarán los puntos obtenidos durante la fase clasificatoria. Eso sí, los puntos oficiales siguen siendo absolutamente secretos, al menos de los grupos que vayan avanzando en el certamen. A la segunda fase (cuartos de final) sólo pueden pasar un máximo de 20 chirigotas, 20 comparsas, 10 coros y seis cuartetos, y en total lo han hecho 34.

Las agrupaciones que pasan a cuartos de final

En la modalidad de cuartetos, pasan únicamente cuatro:

El despertar de la fuerza. Abre el ojete

Crónica de una muerte más que anunciada

Los latin king (de la calle Paskín)

¡Que no vengan!

En la de coros, en total han pasado 10:

El sindicato

Dame veneno

La ciudad perfecta

ADN

El reino de los cielos

La carnicería

Las mil maravillas

La esencia

¡Qué pechá' de paja!

Los mentirosos

Para la modalidad de chirigotas, estas son las que 20 han pasado a cuartos de final:

Los hombres de Paco

Los semicuraos

Los Camerún de la Isla

Nos hemos venío' arriba

Seguimos cayendo mal

Los robins

Una chirigota en teoría

Los Cadisapiens (la involución)

Los antiguos

La purga: los que no pasan

Los niños con nombre

Los Compay

Piensa mal y acertarás (los desconfiaos')

Los muerting planner, una chirigota pa' tos' tus muertos

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los que van a coger papas

Los camper del sur

L@s quince en las algas

Los que la tienen de mármol

Ssshhhhh!!!

Y, por último, estas son las 20 comparsas que han pasado la puntuación mínima del jurado del COAC para pasar a cuartos de final:

La palabra de Cádiz

El desguace

El manicomio

La camorra

La marea

Las muñecas

Los locos

OBDC, que me quedo contigo!

Las jorobadas

Los hijos de Cádiz

El jovencito Frankenstein

Los pájaros carpinteros

DSAS3

Los carne-vale

Los invisibles

La biblioteca

La condená

El hombre de hojalata

El patriota

Los humanos

Puntuaciones de las agrupaciones que se quedan en preliminar

Así pues, el COAC ha dado a conocer los puntos obtenidos por los grupos que no han pasado de fase. A lo largo del certamen, sin embargo, los jurados alternativos van publicando las puntuaciones de sus propios jurados, a modo de termómetro, que muestra por dónde se mueven las preferencias, aunque no siempre coinciden con las puntuaciones oficiales del concurso.

