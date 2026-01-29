Certamen en el Falla
Estas son las agrupaciones del Carnaval de Cádiz que pasan a cuartos de final del COAC
La fase clasificatoria del certamen del Carnaval de Cádiz ha llegado a su fin y el jurado ya ha hecho públicas tanto las puntuaciones de los grupos que se quedan en preliminar como la lista de las agrupaciones que pasan a cuartos.
Después de muchos días y un día más que sesiones, la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ha llegado a su fin. La primera fase, clasificatoria, comenzó el 11 de enero, y a lo largo de estas semanas han ido subiéndose a las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz todas las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos inscritos este año, en una edición que tiene algún que otro cambio.
Además de la ausencia del 'Selu', que anunció su retirada tras casi medio siglo de chirigotero, en esta edición del COAC hay un cambio clave: las agrupaciones que pasan a la fase de cuartos de final arrastrarán los puntos obtenidos durante la fase clasificatoria. Eso sí, los puntos oficiales siguen siendo absolutamente secretos, al menos de los grupos que vayan avanzando en el certamen. A la segunda fase (cuartos de final) sólo pueden pasar un máximo de 20 chirigotas, 20 comparsas, 10 coros y seis cuartetos, y en total lo han hecho 34.
Las agrupaciones que pasan a cuartos de final
En la modalidad de cuartetos, pasan únicamente cuatro:
- El despertar de la fuerza. Abre el ojete
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los latin king (de la calle Paskín)
- ¡Que no vengan!
En la de coros, en total han pasado 10:
- El sindicato
- Dame veneno
- La ciudad perfecta
- ADN
- El reino de los cielos
- La carnicería
- Las mil maravillas
- La esencia
- ¡Qué pechá' de paja!
- Los mentirosos
Para la modalidad de chirigotas, estas son las que 20 han pasado a cuartos de final:
- Los hombres de Paco
- Los semicuraos
- Los Camerún de la Isla
- Nos hemos venío' arriba
- Seguimos cayendo mal
- Los robins
- Una chirigota en teoría
- Los Cadisapiens (la involución)
- Los antiguos
- La purga: los que no pasan
- Los niños con nombre
- Los Compay
- Piensa mal y acertarás (los desconfiaos')
- Los muerting planner, una chirigota pa' tos' tus muertos
- Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)
- Los que van a coger papas
- Los camper del sur
- L@s quince en las algas
- Los que la tienen de mármol
- Ssshhhhh!!!
Y, por último, estas son las 20 comparsas que han pasado la puntuación mínima del jurado del COAC para pasar a cuartos de final:
- La palabra de Cádiz
- El desguace
- El manicomio
- La camorra
- La marea
- Las muñecas
- Los locos
- OBDC, que me quedo contigo!
- Las jorobadas
- Los hijos de Cádiz
- El jovencito Frankenstein
- Los pájaros carpinteros
- DSAS3
- Los carne-vale
- Los invisibles
- La biblioteca
- La condená
- El hombre de hojalata
- El patriota
- Los humanos
Puntuaciones de las agrupaciones que se quedan en preliminar
Así pues, el COAC ha dado a conocer los puntos obtenidos por los grupos que no han pasado de fase. A lo largo del certamen, sin embargo, los jurados alternativos van publicando las puntuaciones de sus propios jurados, a modo de termómetro, que muestra por dónde se mueven las preferencias, aunque no siempre coinciden con las puntuaciones oficiales del concurso.
