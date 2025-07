Quién es Coié: las contradicciones que le sitúan cerca de la muerte de Sansa

La táctica de cambiar el nombre de un personaje en un libro para que no se reconozca es, cuanto menos, ingeniosa. Es lo que hizo Carles Porta para ocultar a Coié bajo el nombre de Batallé, cuando publicó el libro sobre Tor: "Era un contrabandista ocasional que tenía mala leche". Así lo describe el reconocido periodista y creador del true crime que emite laSexta, hoy, sus dos últimos episodios.

La historia de Tor es, cuanto menos, turbia: en un pueblo de tan solo 13 casas se cometió un crimen que no ha sido resuelto. La víctima, Sansa, era el dueño de la montaña tras disputas entre los vecinos por la propiedad de la misma, que terminaron con su asesinato.

El malestar de Coié

Cuando Carles Porta publicó la primera edición del libro en noviembre de 2005, cambió el nombre de un contrabandista ocasional porque le habían contado que "tenía mala leche". Lo llamó Batallé en lugar de Coié, su nombre original, por lo que nadie sabía cómo se llamaba en realidad.

En 2007, el periodista trabajaba en una productora de televisión en Barcelona y Anna Martínez, compañera de trabajo, se encontró cara a cara con Coié. "Estaba muy enfadado con Carles Porta porque no estaba de acuerdo con lo que leyó en el libro", asegura la mujer. Le dijo que tenía algo que ver con Tor y, conocedora de la historia, se asustó. "Me dijo que se llamaba Coié, pero a mí no me sonaba", añade Anna.

Claro, Porta le había cambiado el nombre en el libro, por eso ningún lector hubiera reconocido el nombre de 'Coié'. Al parecer, se había visto reflejado en el libro y no le había gustado "un pelo", pero apenas se hablaba de él, porque por aquel momento, Carles Porta todavía no sabía que el 24 de julio entró al bar ensangrentado.

Los avisos de peligro

Incluso excontrabandistas alertaron a Carles Porta del peligro que tenía Coié. "Ese al que vas a ver, tenlo en el punto de mira. Si le caes mal, vigila", le aconsejaba uno. "Diez años atrás ese tío era muy peligroso. Antes no podrías haber hablado con él sobre este tema, porque te habría acuchillado rápido", le avisa otro.

Xavi Carbonell, hippie de Tor, en un momento dado, coincidió con el famoso Coié y le contó que le estampó la cara a una persona: "Me asusté y pensé: 'A este tío mejor tenerlo lejos'".

Todos estos comportamientos y además, la declaración de uno de los testigos que asegura haber visto a Coié entrar al bar con la camisa manchada de sangre, lo sitúan en una tesitura complicada en el caso del asesinato de Sansa.

