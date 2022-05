Kalush Orchestra participará en la final de Eurovisión el próximo 14 de mayo. Y lo hará en representación de Ucrania.

Qué es Kalush Orchestra, el grupo ucraniano para Eurovisión 2022

Kalush Orchestra es el grupo de formado por seis componentes que representará a Ucrania. Su tema se ha convertido en un himno sobre la paz, en una forma de mostrar que el país quiere la paz, según confesaba a Efe el líder del grupo, Olenh Psink.

En un primer momento, Kalush Orchestra no iba a representar al país en guerra. Lo iba a hacer la artista Alina Pash. Sin embargo, la ganadora de Vidibir 2022 fue acusada de ser prorrusa por un viaje que había realizado a Crimea en 2015, en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, según recoge RTVE. Así, la cantante se retiró del certamen publicando este mensaje en cuesta de Instagram: "No quiero formar parte de esta sucia historia, soy ciudadana de Ucrania y sigo las leyes de mi país, y trato de llevar nuestras tradiciones y valores al resto del mundo. Soy una artista, no una política".

De esta forma, Kalush aceptó la candidatura. Se trata de un grupo de rap ucraniano formado en 2019 por el rapero Oleh Psiuk, el multiinstrumentista Ihor Didenchuk y DJ MC Kilimmen. El 19 de febrero del año pasado, lanzó su álbum debut "HOTIN", según recoge RTVE.

A mediados del año pasado, la banda actualizó su propuesta e incorporó nuevos sonidos con motivos folclóricos y música tradicional ucraniana. También incorporó nuevos miembros: los multiinstrumentalistas Tymofii Muzychuk y Vitalii Duzhyk.

Qué dice "Stefania", la canción de Ucrania para Eurovisión

Stefania es un tema que mezcla folk, hip hop y arreglos electrónicos. Esta canción fue compuesta por el líder del grupo antes de que se iniciara la guerra. Y lo hice en honor a su madre .

Sin embargo, el líder del grupo cree que la guerra ha cambiado su significado y ahora "está en el corazón de los ucranianos" como una evocación de la madre patria. La primera interpretación "es que Stefanía es la madre Ucrania, la madre de todos, y por otra parte está dedicada a las personas que echan de menos a sus madres y más en estos momentos de la guerra que a lo mejor no están presentes", explicó a Efe.

Esto es lo que dice, en español, el tema ucraniano para Eurovisión:

Stephanie mamá mamá Stephanie

El campo florece y se vuelve gris

Cántame una canción de cuna mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra nativa

Ella me meció, me dio ritmo y probablemente no me quitó la fuerza de voluntad, porque me dio

Probablemente sabía más que Salomón.

Siempre vendré a ti por caminos rotos

Ella no me despertará, ella no me despertará, en fuertes tormentas

Le quitará dos bozales a su abuela, como si fueran balas

Ella me conocía muy bien, no se engañaba, estaba muy cansada, me mecía a tiempo.

Luli Luli Luli...

Stephanie mamá mamá Stephanie

El campo florece y se vuelve gris

Cántame una canción de cuna mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra nativa

No estoy en pañales pero ma no ma, basta, no importa cómo crecí para pagar las cosas

No tuve un hijo, ella todavía pierde los estribos, caminé, la escoria te golpearía

Eres toda joven, madre en la cima, si no aprecio el cuidado en la cima de la gloria para mí en un callejón sin salida

Mata el pico de este pico, quemaría el pico, con tu amor

Luli Luli Luli...

Stephanie mamá mamá Stephanie

El campo florece y se vuelve gris

Cántame una canción de cuna mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra nativa

Stephanie mamá mamá Stephanie

El campo florece y se vuelve gris

Cántame una canción de cuna mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra nativa

Curiosidades sobre Kalush Orchestra

Cabe señalar que la organización del grupo no ha sido tarea fácil. De hecho, las primeras reuniones para tratar su candidatura fueron online desde diferentes zonas de Ucrania, recoge Efe.

Por otro lado, uno de los componentes originales de la Kalush Orchestra no participará en el festival de la canción, pues tuvo que abandonar el grupo porque se encuentra en el área territorial de defensa de Kiev.

¿Kalush Orchestra puede ganar Eurovisión?

La realidad es que, según recoge el ranking de Eurovisión World, Kalush Orchestra, ganará Eurovisión el próximo 14 de mayo de 2022. Y lo haría con un apoyo del 50%.