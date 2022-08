Desde que arrancó su carrera en solitario, Harry Styles no ha dejado de recibir críticas por practicar 'queerbaiting', a raíz de no haber nunca aclarado si forma o no forma parte de la comunidad LGTBIQ+. Tal ha sido la presión que incluso muchos usuarios de las redes han estado detrás de 'cancelarlo', especialmente después de sus declaraciones sobre las escenas de sexo gay en el cine.

Si bien la crítica va y viene de vez en cuando, se ha recordado tras la actuación de Bad Bunny en los Video Music Awards, en la cual acabó besando a uno de sus bailarines. "¿Desde ya Bad Bunny es el rey del 'queerbaiting' o vamos a esperar el siguiente movimiento de Charlie Puth?", pregunta un usuario de Twitter. Otro, acompañando sus palabras con un meme extraído de 'La casa de los famosos', explica cómo sería la cara de Styles "viendo cómo Bad Bunny sí sabe hacer 'queerbaiting'.

A raíz de la polémica, si bien muchos ya saben lo que significa a otros les es aún un término bastante desconocido, especialmente a la gente ajena a la comunidad.

El 'queerbaiting' se puede explicar como la práctica de aprovecharse de ser percibido como miembro de la comunidad LGTBIQ+ cuando en realidad uno no lo es.

En realidad, el 'queerbaiting' es una estrategia de marketing utilizada para seducir y atraer a las personas LGTBIQ+ para que se interesen en una obra o programa en particular, pero sin ninguna representación real de dicho colectivo.

Podemos traducir el término 'queerbaiting' algo así como carnaza 'queer'. Sirve para atraer a la comunidad haciéndola pensar que en un determinado trabajo hay alguna representación de su colectivo, pero en realidad, son insinuaciones que nunca se concretan porque de esta manera se aseguran de no ofender a la mayoría de su público.

El fenómeno del 'queerbaiting' también se da cuando ciertos artistas hacen falsas promesas a sus fans con insinuaciones y se colocan en contextos 'queer' con el único objetivo de encantar a una audiencia LGTBIQ+.

En los últimos años, muchos artistas han sido acusados de 'queerbaiting', más allá de Harry Styles. También se pueden encontrar situaciones similares en películas y programas de televisión. Quienes tienen el poder muestran una postura favorable hacia lo LGTBIQ+ con la que atraer a dicha comunidad, pero que no llegan a 'sacar del armario' para no incomodar a su público más conservador.

"El 'queerbaiting' es un fraude, una práctica cruel y dañina que emplean los productores de contenido de entretenimiento, con el fin de atraer una audiencia suficiente para hacer números. Esto sucede debido a la falta de representación, así que cuando nos vemos reflejados nos emocionamos. Pero a la hora de la verdad solo nos usan para el 'buzz'. El 'queerbaiting' debe ser denunciado y erradicado definitivamente", señalaban desde LesbiCanarias.