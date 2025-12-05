De Winston a Flip: estos son los motes del rey Felipe VI y sus significados

El rey Felipe fue apodado 'Flip' en el internado de Canadá porque no podían pronunciar Felipe. Pero, ¿y por qué en el Ejército le llamaban 'Winston'? Descúbrelo en este vídeo.

Los reyes deciden enviar al entonces príncipe Felipe a estudiar fuera de España, a Canadá. Allí vive una circunstancia muy novedosa para él, ya que pasa muy desapercibido, hasta el punto

de que pierde momentáneamente su nombre de rey, el que enorgullece a la dinastía. Y es que, como no le podían pronunciar Felipe en inglés, en el internado en Canadá, llegaron a apodarlo Flip.

"Fue la primera vez que tuve que plantearme un poco la reflexión de lo que yo era, de lo que era en España, de incluso un poco un análisis de lo que yo entendía a España desde fuera", confesaba el propio Felipe, que destaca que era la primera vez que tenía este tipo de restricciones. "Me ayudó mucho el rey, porque tuvo el acierto y la sensibilidad de enviarme periódicamente una serie de cartas más institucionales, si se quiere, de peso, en las que hacía un poco su visión de las cosas, su visión de lo que había ocurrido", explicaba Felipe VI.

Por otro lado, el rey Juan Carlos estaba muy empeñado en que Felipe hiciera la carrera militar. Sin embargo, Felipe tuvo una relación con sus compañeros del ejército variable. Por un lado, predominaban entre los compañeros los franquistas, que más bien se burlaban un poco de él e, incluso, alguno llegó a considerarle como tonto y le trataban con desconfianza.

Le llamaban el Winston, porque decían que era un rubio muy largo. Finalmente, Winston se gradúa en tres años como teniente de los tres ejércitos.

*Vuelve a ver Los Borbones: una familia real en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.