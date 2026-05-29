La emoción se impone y Madrid abraza el delirio con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

La cantante del grupo 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero, durante un concierto en el Movistar Arena, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Los detalles Durante las más de dos horas de duración que se alargó el concierto 'La Oreja de Van Gogh' recordó algunas de las canciones que han formado parte de la historia del grupo como 'Deseos de cosas imposibles', 'Rosas', 'La Playa' o Mariposa'.

El reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh en Madrid fue una emotiva celebración que atrajo a más de 15.000 personas al Movistar Arena. La gira conmemorativa del 30 aniversario de la banda generó gran expectación, especialmente tras los debates sobre el desempeño de Montero. A pesar de algunas desafinaciones y olvidos de letras, el público recibió con entusiasmo su regreso, disfrutando de un repertorio cargado de nostalgia. La actuación de Montero, junto a sus antiguos compañeros, fue una victoria personal tras años de ausencia. El concierto reflejó una ilusión colectiva, con el público cantando éxitos como 'Rosas' y 'Cuídate'.

Tras su polémico regreso a los escenarios en el Bilbao Exhibition Centre, Amaia Montero y 'La Oreja de Van Gogh' han vuelto a reunirse con sus fans en uno de los conciertos más esperados de la temporada en el Movistar Arena de la capital madrileña.

Feliz de volver reunirse con sus fans y completamente ajena a las críticas, Amaia recibía una vez más el apoyo incondicional de un público completamente entregado que tendrá la oportunidad de disfrutar de la banda también en los próximos días.

Como no podía ser de otra forma, además de los fans anónimos también disfrutaron del concierto algunos rostros conocidos de nuestro país que intentaron pasar desapercibidos entre los asistentes.

Este fue el caso de Josie o el diseñador Alejandro de Miguel al que vimos junto a María Eizaguirre. Tras su regreso del Festival de Cannes, también Javier Ambrossi disfrutó del concierto en el que no dudo en atender a algunos fans con los que fotografió minutos antes del comienzo del espectáculo mostrando su lado más atento y cercano.

En medio de una gran expectación, el espectáculo daba comienzo con Amaia Montero y el resto de miembros de la banda sobre el escenario para dar el pistoletazo de salida al concierto con uno de los temas de mayor éxito, '20 de enero'.

Durante las más de dos horas de duración que se alargó el concierto 'La Oreja de Van Gogh' recordó algunas de las canciones que han formado parte de la historia del grupo como 'Deseos de cosas imposibles', 'Rosas', 'La Playa' o Mariposa'. Con muchas ganas de seguir disfrutando al máximo de su vuelta a la música y haciendo oídos sordos a las críticas, Amaia Montero volverá a subirse a este mismo escenario los próximos días 29, 31 y 6 de junio con su gira 'Tantas cosas que contar'.