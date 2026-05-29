Ahora

oculto más de 400 años

Salen a la luz un dibujo y un manuscrito de Rubens en una hoja de cuaderno de 1607

Los detalles Un dibujo inédito y un manuscrito de Peter Paul Rubens, fechados en 1607, han sido redescubiertos en Amberes más de 400 años después. La hoja, nunca expuesta al público, revela la faceta más íntima y desconocida del joven pintor flamenco.

Vigilantes de seguridad de la Casa Museo de Paul Rubens, en Amberes, impiden a los turistas ver los cuadrosLa Casa Museo de Paul Rubens, en AmberesAgencia EFE

Más de cuatro siglos después de ser trazado, un dibujo inédito de Peter Paul Rubens ha vuelto a ver la luz en Amberes, la ciudad donde nació el maestro flamenco. La obra, acompañada de un manuscrito redactado por el propio artista cuando tenía apenas 30 años, se exhibe por primera vez en la casa museo dedicada al pintor, convertida ahora en escenario de uno de los hallazgos artísticos más singulares de los últimos años.

La pieza, una hoja de cuaderno fechada en septiembre de 1607, contiene en una de sus caras un boceto realizado a tinta con tres figuras masculinas vestidas con túnicas clásicas. Los expertos creen que podrían representar a tres apóstoles, aunque el dibujo nunca llegó a convertirse en una obra definitiva de Rubens. El artista realizó este esbozo durante su etapa en Roma, donde trabajó al servicio de los duques de Mantua a comienzos del siglo XVII.

Según explica la investigadora Abigail Newman, una de las comisarias del estudio, todavía no está claro si Rubens creó el dibujo como preparación para una composición propia o si se trataba de una copia rápida inspirada en alguna obra que vio durante su estancia italiana. En cualquier caso, los especialistas creen que formó parte de su archivo personal de ideas e influencias visuales. “Pensamos que una de las figuras podría ser San Juan, aunque no hemos encontrado ninguna pintura que coincida exactamente con este dibujo”, señala la experta.

El reverso de la hoja ofrece una revelación aún más íntima: un borrador parcial de una carta escrita en italiano y dirigida al pintor Cristoforo Roncalli. En ella, Rubens solicita rapidez en un encargo realizado para Eleonora de’ Medici, una de sus mecenas más importantes. El texto demuestra que el artista no solo ejercía como pintor, sino también como intermediario y asesor artístico para la nobleza italiana.

Para los investigadores, el manuscrito permite descubrir una faceta mucho más humana del pintor flamenco. El tono diplomático y cuidadoso de la carta refleja a un Rubens joven, todavía sometido a las exigencias de sus patronos y muy diferente del creador consagrado y seguro de sí mismo en el que se convertiría años después.

La hoja, adquirida por la Fundación Rey Balduino por 110.000 euros, ha sido cedida a largo plazo a la casa museo de Rubens, que la considera una pieza clave del patrimonio artístico belga. Debido a su fragilidad, el museo mostrará cada tres meses una de las dos caras del documento para garantizar su conservación. En esta primera etapa de exhibición, abierta al público desde el pasado 19 de mayo en el espacio interactivo Rubens Experience, los visitantes pueden contemplar el lado del dibujo original.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide comparecer ante el cerco de la corrupción mientras en el Gobierno tiran de matices: Torres habla de "show" de la UCO y Saiz pide "respeto" a la justicia
  2. Un dron ruso impacta contra un edificio residencial de Rumanía y deja al menos dos heridos
  3. Vance enfría el acuerdo que EEUU confirma y que Irán niega: no sabe "ni cuándo ni si se firmará" pero se muestra "optimista"
  4. Fernández Díaz lo niega todo "en absoluto": de los mensajes a su número dos a las órdenes para seguir a Bárcenas
  5. La defensa de Jonathan Andic apunta a las dolencias que sufría su padre para explicar las características de la caída
  6. Un cohete de la empresa aeroespacial de Bezos explota tras una "anomalía" durante una prueba en tierra en Florida