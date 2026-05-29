Salen a la luz un dibujo y un manuscrito de Rubens en una hoja de cuaderno de 1607

Los detalles Un dibujo inédito y un manuscrito de Peter Paul Rubens, fechados en 1607, han sido redescubiertos en Amberes más de 400 años después. La hoja, nunca expuesta al público, revela la faceta más íntima y desconocida del joven pintor flamenco.

Un dibujo inédito de Peter Paul Rubens ha sido descubierto en Amberes, su ciudad natal, y se exhibe por primera vez en la casa museo dedicada al pintor. La obra, fechada en septiembre de 1607, muestra un boceto con tres figuras masculinas en túnicas clásicas, posiblemente apóstoles. Realizado durante su estancia en Roma, el dibujo nunca se convirtió en una obra definitiva. En el reverso, se encuentra un borrador de una carta en italiano dirigida a Cristoforo Roncalli, revelando la faceta diplomática de Rubens como asesor artístico. Adquirida por la Fundación Rey Balduino, la pieza se exhibe en el Rubens Experience, alternando cada tres meses entre sus dos caras para su conservación.

Más de cuatro siglos después de ser trazado, un dibujo inédito de Peter Paul Rubens ha vuelto a ver la luz en Amberes, la ciudad donde nació el maestro flamenco. La obra, acompañada de un manuscrito redactado por el propio artista cuando tenía apenas 30 años, se exhibe por primera vez en la casa museo dedicada al pintor, convertida ahora en escenario de uno de los hallazgos artísticos más singulares de los últimos años.

La pieza, una hoja de cuaderno fechada en septiembre de 1607, contiene en una de sus caras un boceto realizado a tinta con tres figuras masculinas vestidas con túnicas clásicas. Los expertos creen que podrían representar a tres apóstoles, aunque el dibujo nunca llegó a convertirse en una obra definitiva de Rubens. El artista realizó este esbozo durante su etapa en Roma, donde trabajó al servicio de los duques de Mantua a comienzos del siglo XVII.

Según explica la investigadora Abigail Newman, una de las comisarias del estudio, todavía no está claro si Rubens creó el dibujo como preparación para una composición propia o si se trataba de una copia rápida inspirada en alguna obra que vio durante su estancia italiana. En cualquier caso, los especialistas creen que formó parte de su archivo personal de ideas e influencias visuales. “Pensamos que una de las figuras podría ser San Juan, aunque no hemos encontrado ninguna pintura que coincida exactamente con este dibujo”, señala la experta.

El reverso de la hoja ofrece una revelación aún más íntima: un borrador parcial de una carta escrita en italiano y dirigida al pintor Cristoforo Roncalli. En ella, Rubens solicita rapidez en un encargo realizado para Eleonora de’ Medici, una de sus mecenas más importantes. El texto demuestra que el artista no solo ejercía como pintor, sino también como intermediario y asesor artístico para la nobleza italiana.

Para los investigadores, el manuscrito permite descubrir una faceta mucho más humana del pintor flamenco. El tono diplomático y cuidadoso de la carta refleja a un Rubens joven, todavía sometido a las exigencias de sus patronos y muy diferente del creador consagrado y seguro de sí mismo en el que se convertiría años después.

La hoja, adquirida por la Fundación Rey Balduino por 110.000 euros, ha sido cedida a largo plazo a la casa museo de Rubens, que la considera una pieza clave del patrimonio artístico belga. Debido a su fragilidad, el museo mostrará cada tres meses una de las dos caras del documento para garantizar su conservación. En esta primera etapa de exhibición, abierta al público desde el pasado 19 de mayo en el espacio interactivo Rubens Experience, los visitantes pueden contemplar el lado del dibujo original.

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